منتدى مستقبل الصناعات الغذائية يدعو للتعاون لضمان استدامة القطاع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، الذي نظمته مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، بالشراكة مع غرفة دبي ووادي تكنولوجيا الغذاء، بالدعوة إلى تعزيز التعاون لضمان استدامة القطاع. وأكد المشاركون أهمية إعادة النظر في اللوائح وتوجهات المستهلكين، وإدارة الأزمات والابتكار في سلامة الأغذية والمشروبات وتغليفها، والمكونات المبتكرة، وبناء العلامة التجارية. وناقش 90 خبيراً الفرص والتحديات في مجال تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، كما شهد المنتدى في يومه الثاني تنظيم جلسة خاصة للقيادات النسائية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات.

وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إننا نهدف إلى دراسة الاستراتيجيات القادرة على تطوير قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في الدولة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز