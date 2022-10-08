عائد 100 دولار لكل دولار مستثمر في «تجربة المستخدم»

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت شيخا ديفاديجا، شريك مساعد - تجربة المستخدم والأبحاث، في شركة آر بي بي آي للتصميم والأبحاث أنه في المتوسط، يجلب كل دولار يتم استثماره في تجربة المستخدم عائداً قدره 100 دولار. وتركز مؤشرات الأداء الرئيسية على إقناع المستخدمين لشراء المنتجات و/‏أو الخدمات، بينما تركز مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة المستخدم على رحلة المستخدم وتحوله إلى منتجاتك و/‏أو خدماتك.

وأوضحت أن مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن تسخيرها لتعزيز حملات التسويق هي: معدل التحويل، وتكلفة التحويل، وعدد المرات التي تتم بها مشاهدة الصفحة، ومعدل الارتداد عنها، وعدد النقرات، وغيرها. أما مقاييس تجربة المستخدم فهي: سهولة الاستخدام، ومدى سهولة إنجاز المستخدم لمهمته، ومدى تفاعل المستخدمين مع منتجاتك.

ويقوم المسوق بتحديد الجمهور المستهدف من التركيبة السكانية وفقاً لافتراضات حول سلوك وأنماط المستخدمين. أما عمل الباحث في «تجربة المستخدم» فيساعد على تكوين رؤى مستنيرة حول احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم وأنماطهم السلوكية.

وقالت: يمكن لتصميم تجربة مستخدم جيدة أن تزيد في معدل التحويل بنسبة 400 %. وفقاً لآراء 84 % من العملاء، لا تقل أهمية التجربة الإجمالية التي تقدمها الشركة عن أهمية منتجاتها وخدماتها.

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