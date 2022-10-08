«المالية» تعرض مشاريعها ومبادراتها الذكية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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تعرض وزارة المالية خلال مشاركتها ضمن منصة الحكومة الاتحادية في «جيتكس جلوبال 2022» تجربتها الرائدة في مجال التحول الرقمي ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي، فضلاً عن تبادل الخبرات وتعزيز التواصل والشراكات مع الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية حرص الوزارة على المشاركة بالحدث السنوي الذي يستقطب العديد من الجهات والمؤسسات والشركات من مختلف دول العالم كونه فرصة لتعزيز التعاون مع مزودي الحلول التقنية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، للاستفادة من أبرز الحلول والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، التي تساعد على مواصلة تطوير خدمات استباقية تواكب متطلبات المستقبل وتدعم رؤية الدولة للخمسين عاماً القادمة.

وتستعرض الوزارة باقة مبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة. وستنظم جلسات حوارية وورشا لاستعراض نظام بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومبادرات تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وخدمة التسجيل بسجل الموردين.

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