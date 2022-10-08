جلسات علاجية من «أمرا سكين كير» و«والدورف أستوريا» نخلة جميرا

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلن فندق والدورف أستوريا دبي بالم جميرا وعلامة أمرا سكن كير إطلاق ثلاث جلسات علاجية جديدة مميزة في أكتوبر، بما يشمل حمام الكافيار للترطيب المكثف وحمام تنظيف البشرة للرجال من أمرا وجلسة التدليك بأحجار الذهب الساخنة عيار 24 قيراطاً.

يستخدم حمام الكافيار للترطيب المكثف الأول من نوعه في دبي تقنية المدعّمات الحيوية لتقديم جلسة علاجية متميزة تضمن نتائج لا مثيل لها. ويمتاز العلاج بفعاليته في ترطيب البشرة وتوحيد لونها ومنحها قواماً مكتنزاً، بفضل استخدامه أفخر المكونات في العالم بما في ذلك اللؤلؤ والكافيار والذهب والألماس والبلاتين.

ويستخدم حمام تنظيف البشرة للرجال مسحوق الأحجار النيزكية والبركانية لتنقية وشد البشرة واستعادة نضارتها وتنظيفها من العوامل الملوثة. كما تأخذ هذه الجلسات الضيوف في رحلة إلى عالم من الروائح العطرة مع مزيج شذا الخشب والعنبر ورائحة الجلد اللطيفة وعبير العود الفواح. وتلتقي الفخامة الفائقة مع النتائج المتميزة في جلسة التدليك بأحجار الذهب، حيث يتم استخدام أحجار ساخنة من الذهب عيار 24 قيراطاً لتدليك الجسم مع زيت الذهب.

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