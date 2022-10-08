تجارب مميزة في «ون آند أونلي» جزيرة النخلة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتيح منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة، من موقعه في منطقة الهلال الغربي على جزيرة نخلة جميرا، للضيوف فرصة الاسترخاء والتخلص من صخب المدينة في الجزيرة الهادئة والحصرية. ويتميز الفندق بميناء خاص، كما يمكن الوصول إليه بالقوارب أو بالسيارة وسط إطلالات خلابة، وينفرد بموقع مميز على بعد دقائق عن قلب إمارة دبي إلى جانب الأجواء المنعزلة والمفعمة بالسكينة والهدوء.

ويمتد جناح جراند بالم في الطابق العلوي من مانور هاوس على مساحةٍ تصل إلى 250 متراً مربعاً، ما يوفر للضيوف تجربة رفاهية متميزة ويتيح لهم الاستمتاع بأقسام الجناح التي تشمل غرفة نوم رئيسية، ومساحات منفصلة لتناول الطعام والمعيشة، وتراساً خارجياً خاصاً يشمل منطقةً لتناول الطعام وردهة للاسترخاء، بالإضافة إلى خدمةٍ شخصية على مدار الساعة يقدمها فريق من المضيفين المختصين. ويحظى الباحثون عن الأجواء الهادئة والخدمات المخصصة بخيار الحجز في واحدةٍ من أربع فلل تضم كلّ منها غرفتي نوم لتشكل ملاذاً مثالياً وسط الحدائق الخضراء.

تجارب الطعام

يقدم الشيف يانيك ألينو الحاصل على عدة نجوم ميشلان تجربة طهي استثنائية للضيوف، مع تشكيلة من أشهى الأطباق في مطاعم المنتجع الفاخرة، مثل مطعم زيست الذي يجمع بين النكهات الغربية والآسيوية والشرق أوسطية. ويقدم مطعم ستاي بإدارة الشيف يانيك ألينو تجربة طعام فريدة بالاعتماد على تقنيات الطهو الفرنسية التي يوفرها الشيف الشهير.

ويتميز مطعم 101 دايننج لاونج آند مارينا، الواقع قرب مرسى المنتجع الخاص والمجهز بتراسٍ فسيح على مياه الخليج العربي، بإطلالة بانورامية على أفق دبي، ويقدم لضيوفه قائمة من الأطباق المتوسطية الفاخرة.

ويشكل مطعم ذا لاونج في مانور هاوس المكان المثالي لتناول الوجبات الخفيفة والاستمتاع بالمشروبات المنعشة، يوفر سبا جيرلان ملاذاً مثالياً بمساحة 2400 متر مربع للباحثين عن الهدوء والاسترخاء، ويتميز بباحةٍ مصممة على الطراز المغربي وممراتٍ مزخرفة تؤدي إلى حوض السباحة والتراس الخارجي وسط الحديقة الخضراء. ويمكن لعشاق الرياضة زيارة مركز اللياقة البدنية الممتد على مساحة 120 متراً مربعاً، وتجربة أحدث المعدات.

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