«وان كونكت» تدشن عملياتها بالمنطقة من سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «وان كونكت» للتكنولوجيا المالية، أمس تدشين عملياتها الإقليمية رسمياً انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي. ويأتي انضمام «وان كونكت» إلى سوق أبوظبي العالمي، ليدعم نمو المنظومة الشاملة لتطوير التكنولوجيا المالية، وتسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بوجه عام.

وكان سوق أبوظبي العالمي و«وان كونكت» تعاونا في تأسيس المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي والذي تم إطلاقه في أبريل من عام 2021، كسوق ومركز لاختبار الحلول الرقمية الأولية بهدف تشجيع تطوير الحلول الرائدة التي تدعم قطاع التكنولوجيا المصرفية والمالية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي. وتوفر المنصة الرقمية سوقاً للترويج عن المنتجات والتقنيات.

وخلال حدث الإطلاق، قدمت «وان كوكنت» منتج «وان كوزمو» وهي باقة من الحلول المصرفية الرقمية القادرة على دعم أجندة تطوير التقنيات المالية والمصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح وسيتم توفير مجموعة من حلول «وان كوزمو» في المختبر الرقمي للسوق لصالح المستخدمين لاختبارها وتجربتها.

وقال ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: ستسهم الشركة بخبراتها المتخصصة في تقنيات الخدمات المالية في تحفيز وتنمية منظومتنا للابتكار، وتقديم منصة نشطة لتعزيز القدرة على الوصول إلى حلول التمويل الرقمي الفعالة، وذلك في إطار مساعينا المستمرة لتوفير مثل هذه النوعية من الفرص لأصحاب المصلحة في مجتمع سوق أبوظبي العالمي.

توسيع حضور

قالت تان بينرو، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب شرق آسيا لدى «وان كونكت»: «ستسهم التقنيات الذكية من «وان كونكت» في توسيع حضورنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونحن متحمسون لتقديم خبراتنا في مجال تطوير الحلول المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

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