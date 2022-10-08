حاضنة الأعمال in5 تقدم 7 شركات ناشئة ومبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم حاضنة الأعمال in5، المنصة التابعة لمجموعة تيكوم والهادفة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، سبعة من أفضل الشركات الناشئة التي تحتضنها في مجال التكنولوجيا، وذلك ضمن معرض «جيتكس جلوبال 2022» والذي يجري تنظيمه من 10 – 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمثل الشركات الناشئة المقرر أن تشارك في هذا المعرض منظومة ريادة الأعمال المتكاملة التي تدعمها حاضنة الأعمال in5، حيث تضم شركات حققت تقدماً ملحوظاً على صعيد العمليات الرقمية واشتراك المستهلكين بالخدمات الإلكترونية والبث الإعلامي وخدمات استهداف العملاء والكثير غيرها.

ومنذ انطلاقتها، احتضنت حاضنة الأعمال in5 أكثر من 500 شركة ناشئة، ربعها تقودها وتديرها رائدات أعمال، وهو ما يقرب من ضعف المعدل الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس المجموعة مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج: «نجحت دبي في إنشاء وترسيخ بيئة أعمال تنافسية بمعايير عالمية في شتى المجالات، وبرزت وجهة جاذبة للمواهب ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما توفره من بيئات أعمال محفزة وبنية تحتية قوية وأطر تشريعية وتنظيمية متطورة ومرنة».

وأضاف: «يسعدنا المشاركة في المعرض وتسليط الضوء على نخبة مختارة ومميزة من رواد الأعمال والشركات الناشئة ضمن الحاضنة». والشركات السبع هي:

1 «بيزير»: من تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والقائمة على السحابة من دون أي ترميز، والتي تتيح للمستخدمين من الشركات إعداد النظم الداخلية وتحقيق التحول الرقمي على مستوى العمليات.

2 «إكسبين»: منصة لتنظيم حملات التسويق وتبادل الهدايا والمنتجات الترويجية. وتتيح لمستخدميها تنظيم الحملات التسويقية وتوسيع نطاقها، ومساعدتهم على اختيار المجموعة الملائمة من المؤثرين.

3 «آتش يو إم دي»: منصة لشركات الطباعة في الإمارات تتيح لهذه الشركات التعاون في ما بينها وبناء الشراكات مع هذه الشركة الناشئة للوصول إلى المزيد من العملاء عبر عرض المنتجات والخدمات التي تقدمها من دون أي كلفة مقابل خدمات التسويق.

4 «ليفلايت»: أحدث الشركات التي يمكن للمستهلكين من خلالها الاشتراك بخدمات إلكترونية وتكنولوجية، بما يتيح لهم استئجار أحدث الوسائل التكنولوجية عند الطلب والحصول على خدمات توصيلها مجاناً.

5 «بيريكير»: تعمل على تصميم وتنفيذ مساحات مبتكرة مخصصة للأمهات المرضعات أينما كن. وتمنحهن قدراً عالياً من الخصوصية والأمان والراحة، وقامت مجموعة من الأمهات بتصميمها وتنفيذها بأنفسهن.

6 «فيهايف»: شبكة للبث الإعلامي والتجارة، تهدف إلى تسهيل تواصل الشركات والعلامات التجارية مع قاعدة عملائها.

7 «فيويت»: حل عقاري شامل يسهم في توحيد تجارب العملاء ووكلاء العقارات بسلاسة مطلقة.

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