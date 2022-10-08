«التجاري الدولي» أول بنك إماراتي يطلق موقعاً رسمياً في الميتافيرس

المصدر: دبي- البيان

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أطلق البنك التجاري الدولي، ومقره الرئيسي في دبي، موقع الميتافيرس الخاص به رسمياً. وباعتباره أول بنك إماراتي يطلق موقعه في عالم الميتافيرس، فإنه أيضاً أحد أوائل البنوك في منطقة الشرق الأوسط والعالم التي تتبنّى هذه التكنولوجيا الواعدة.

والموقع الافتراضي للبنك التجاري الدولي مفتوح الآن للزوار، ويمكن الدخول إليه عبر منصة ديسنترالاند Decentraland على cbi.dcl.eth أو عبر إحداثيات (63، -127) باستخدام خريطة ديسنترالاند Decentraland، أيضاً يمكنكم الوصول إلى الموقع الافتراضي للبنك التجاري الدولي من خلال البوابات الإلكترونية.

ويأتي إطلاق البنك التجاري الدولي لموقعه الافتراضي رسمياً تزامناً مع مشاركته في جيتكس غلوبال ضمن قاعة XVERSE إكس-فيرس الأسبوع المقبل، وهي مساحة مخصصة حصرياً لأولئك الذين يتبنون أحدث تقنيات الميتافيرس. وسوف يقام الحدث خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و14 أكتوبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

ووضع البنك التجاري الدولي أجندة منسجمة مع المستقبل خلال هذا الحدث. وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي: فخورون بأن نكون أول بنك إماراتي وأحد الأوائل في منطقة الشرق الأوسط يقدم تجربة عالم الميتافيرس لعملائنا وموظفينا، والتي نعتقد أنها تجربة جديدة وشهادة على دعمنا القوي وإيماننا برؤية حكومتنا الرشيدة في مجال الريادة والإبداع عالمياً.

وتأتي هذه المبادرة أيضاً لمواكبة الاقتصاد الرقمي وتعزيز خدماتنا المصرفية، حيث إننا نؤمن بأهمية الابتكار واستخدام أحدث التقنيات لخدمة عملائنا والمزج بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي من خلال تجربة الميتافيرس ومبادرات رقمية أخرى. ويمثل الإطلاق علامة فارقة مهمة في رحلتنا في عالم الميتافيرس. وتتماشى مشاركة البنك في حدث يركز على التكنولوجيا مثل جيتكس مع التزامه بدعم الرقمنة والابتكار في دولة الإمارات.

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