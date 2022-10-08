نيابة دبي تضيف خدمة التحول الرقمي للمضبوطات لتسريع الإجراءات

المصدر: دبي- البيان

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تشارك النيابة العامة بدبي ضمن منصة هيئة دبي الرقمية في جيتكس جلوبال 2022. وستقوم النيابة العامة بطرح حلول رقمية جديدة مبتكرة، تعرضها على المنصة الموحدة الكبرى لحكومة دبي.

ومن أبرز ما ستعرضه من خدمات تقنية «التحويل الرقمي للمضبوطات» و«قوانين الإمارات لأصحاب الهمم» و«التحدث بلغتي»، وذلك في إطار ضمان سهولة استخدام الخدمات وسرعة الإنجاز، وتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة لحكومة دبي وتوجهاتها نحو الرقمنة وخلق مدن عالمية ذكية.

وتتميز خدمة «التحول الرقمي للمضبوطات» بخاصية التصوير بصيغة «الجيجا بكسل» والبث الحي لأنواع شتى من المضبوطات حيث بإمكان عضو النيابة حينها التحديد بين طلب المضبوطات وحجزها لدى النيابة العامة أو معاينتها فقط عن طريق الخدمة أو طلب تركها لدى مركز الشرطة، وهذه الخدمة تسهم في توفير الوقت والجهد وتجنب ضياع الممتلكات والتقليل من استلام وإرسال الأحراز من وإلى النيابة العامة.

وبالنسبة لخدمة قوانين دولة الإمارات لأصحاب الهمم فقد جرى إضافة خصائص على تطبيق النيابة العامة والموقع الإلكتروني وهي تتيح لأصحاب الهمم استخدام تطبيق قوانين الإمارات الخاصة بالنيابة العامة باستخدام لغة برايل (Braille).

وتأتي خدمة التحدث بلغتي لتسهم في سهولة التواصل بين الدائرة والجمهور مختلف الجنسيات واللغات، وهو برنامج يقوم بالترجمة الفورية صوتاً وكتابةً بأي لغة يختارها المتعامل.

ودعت النيابة العامة الجمهور للتعرف على ما تقدمه في مجال التقنية وأهم التطورات على أجهزتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية التي باتت أسلوب حياة تتنافس فيه جميع القطاعات والمؤسسات لتقديم الأفضل والأذكى، في إطار فتح آفاق وقنوات نحو استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة وسعيها الحثيث في سبيل تحقيق الريادة التقنية.

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