شرطة دبي تنهي استعداداتها لتأمين «جيتكس جلوبال 2022»

المصدر: دبي ـ البيان

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قال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الأحداث الدولية، إن شرطة دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في معرض «جيتكس جلوبال» العالمي للتقنية 2022، أنهت جميع استعداداتها لتأمين وإنجاح فعاليات المعرض التكنولوجي الأكبر على مستوى العالم.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن الفريق سيبذل جهوداً كبيرة من أجل خروج هذا المعرض في الصورة التي تليق ومكانة إمارة دبي في تنظيم واستضافة أرقى الفعاليات العالمية، ودورها الريادي في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة، داعياً السائقين إلى الالتزام بالأنظمة وتعليمات وإرشادات وقواعد السير والمرور وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعات، واستخدام الطرق البديلة، لتجنب الازدحام وانسيابية العبور خلال فعاليات معرض جيتكس.

ونوه اللواء الغيثي إلى أن زوار المعرض بإمكانهم الوصول إليه من خلال استخدام وسائل النقل المتاحة لتجنب الازدحام المروري، مشيراً إلى أن استخدامها يحد من وقوع الحوادث المرورية، كما أنه حل أمثل لتحقيق السلامة المرورية في الإمارة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مواقف عدة لركن مركباتهم واستخدام المترو للوصول إلى محطة المركز التجاري العالمي، حيث تم تخصيص مواقف محطة «سنتربوينت»، ومواقف الميدان، ومواقف نادي الوصل، ومواقف محطة اتصالات، ومواقف محطة جبل علي، وكذلك مبنى المواقف المتعدد الطوابق بالقرب من محطة ماكس في «منطقة الكفاف» بالجافلية، بالإضافة إلى مواقف دبي مول بتوسعة زعبيل، حيث تم تخصيص حافلات تابعة لهيئة الطرق والمواصلات لتسهيل نقل الزوار من وإلى المعرض وصولاً إليه.

وأضاف: كما يمكن للزوار أيضاً الوصول إلى المعرض بمركباتهم واستخدام مواقف المركز التجاري العالمي، من خلال متابعة النشرات المرورية في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة حالة الطريق وتفعيل خدمة الإشعارات وخدمة خاصية القيادة في تطبيق شرطة دبي.

ودعا اللواء الغيثي، الجمهور إلى استخدام الطرق البديلة للوصول إلى منطقة المركز المالي كشارع المستقبل للقادمين من شارع الميدان، وشارع الصكوك للقادمين من شارع الشيخ زايد.

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