مشاريع رقمية وأنظمة وإنجازات لوزارة الصحة ووقاية المجتمع

المصدر: (دبي- البيان)

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تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية حزمة من مشاريعها الرقمية وأبرز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة، وأحدث الأنظمة والحلول التقنية لتعزيز سعادة المتعاملين، وترسيخ مكانتها كواحدة من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.

وتدعو الوزارة رواد المعرض من مختصين ومهتمين إلى زيارة منصتها ضمن جناح الحكومة الرقمية في قاعة الشيخ سعيد رقم 31 للاطلاع على تجربة متميزة في الحلول التقنية الصحية، وتعزز من القدرات التنافسية للوزارة الهادفة لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.

وتحرص الوزارة على المشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب ودعم ومواكبة النظم المعلوماتية الذكية، وتعزيز العلاقات مع الشركات التقنية العالمية والجهات الحكومية في الدولة، بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الصحة الرقمية واستعراض أفضل الممارسات والابتكارات في الصحة الرقمية.

وأكدت الوزارة أن لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة لتقديم حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية، وتواصل تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة وتعزيز ممكناتها، لدعم جاهزية القطاع الصحي في استشراف مستقبل الخدمات الصحية، يأتي في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على خريطة الابتكار العالمية في مجال الصحة الذكية والرقمية.

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