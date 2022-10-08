«جيتكس 3.0» فرصة غير مسبوقة لرؤية مستقبلية بشأن فرص الأعمال الجديدة

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون في شركات مشاركة في «جيتكس جلوبال» أن نسخة «جيتكس 3.0» من معرض التكنولوجيا الأكبر على مستوى المنطقة والذي ينطلق الاثنين يوفر فرصاً غير مسبوقة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتشكيل رؤية مستقبلية واضحة حول فرص الأعمال الجديدة التي توفرها التقنيات الحديثة كالميتافيرس وإنترنت الجيل الثالث والبلوك تشين وغيرها. كذلك فهو يأتي بعد إلغاء قيود «كورونا» التي استمرت لأكثر من عامين ونصف العام في الإمارات ومعظم دول العالم فيما تتجه معظم الشركات فيه نحو اعتماد تقنيات متطورة وخلق تجارب ونماذج أعمال جديدة تقوم على التحول الرقمي في جوهرها.

ومن المتوقع أن يسجل حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات 19.8 مليار دولار (72.7 مليار درهم) وفقاً لـ«آي دي سي» بزيادة سنوية 3.8 %، فيما تعتبر الخدمات الحكومية والمالية من أهم القطاعات إنفاقاً، فيما يرتقب أن يسجل الحجم في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا هذا العام 229 مليار دولار بزيادة 2.7 % عن العام الماضي.

تحول رقمي

وقال مسلم دالاتي المدير العام لشركة «لايف راي» في الشرق الأوسط إن الشركات اليوم تسعى إلى التحول الرقمي لخلق فرص تجارية جديدة أو تحقيق الاستقرار بعد فترة صعبة من عدم اليقين، متوقعاً أن يسجل حجم الاستثمارات في التحول الرقمي والابتكار 30 % من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط بحلول عام 2024.

وحول أهم الابتكارات التي ستعرضها الشركة الأمريكية خلال جيتكس، قال دالاتي: سنقوم بعرض منصة Liferay›s Digital Experience Platform (DXP) التي تتيح تكامل العمليات للحصول على تجربة متماسكة للعملاء. وتلعب هذه المنصات دوراً رئيسياً في تسهيل المؤسسات لتحسين تجربة العملاء كاملة الخدمات وإضفاء الطابع الشخصي عليها عبر حياة رحلة العميل التي ستكون أكثر ذكاءً وأسرع في منصة واحدة مرنة، مما يمكن الشركات من تحويل الخبرات الرقمية لمواجهة تحديات الأعمال المعقدة.

ميتافيرس

وتوقع دالاتي أن يكون الميتافيرس - وهو وصف المفهوم أو النموذج الذي ستؤول إليه الإنترنت في المستقبل - أحد أهم المواضيع إثارة في المعرض والتي يتوقع الكثيرون أن يجلب معه فرصاً جديدة للتفاعل والتجربة وتعزيز العلامة التجارية لأصحاب المصلحة.

حلول مفتوحة المصدر

وقال محمد يوسف، مدير التسويق، لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في «ريد هات» إن الحلول مفتوحة المصدر ستستمر في اكتساب المزيد من الزخم عبر منظومات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء المنطقة، خصوصاً مع تطلع المؤسسات إلى دفع الابتكار مع الحفاظ على كفاءات التشغيل والتكلفة.

ووفقاً لتقرير حالة البرمجيات مفتوحة المصدر للمؤسسات 2022، يخطط 80 % من قادة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم لزيادة استخدامهم للحلول والبرمجيات مفتوحة المصدر للمؤسسات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وحوسبة الحافة وإنترنت الأشياء. ومع تزايد وتيرة التحول الرقمي واعتماد التقنيات والحلول السحابية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الحلول والمهارات في مجال تقنيات وحلول المصدر المفتوح.

تدفّق بيانات

وأكد كريم عازار نائب الرئيس الإقليمي في شركة «كلاوديرا» التي تشارك للعام الثاني على التوالي في المعرض تحت مظلة «ديجيتال دبي»، أهمية معرض «جيتكس جلوبال» من حيث عرضه للتوجهات والحلول والتطورات التكنولوجية قبل أن تصل إلى الأسواق.

وتعرض «كلاوديرا» خلال المعرض منصة Cloudera SaaS Data السحابية التي تسمح بتدفق البيانات عبر الإنترنت في الزمن الحقيقي وتقدم تقنيات تعلم الآلات كخدمة لعملائها».

أمن سيبراني

وقال فادي يحيى المدير الإقليمي في شركة «فورتينت» للأمن السيبراني إنه مع خروج العالم من الوباء، ستنظر المنظمات إلى استثماراتها التكنولوجية من منظور جديد واحد من شأنه أن يضمن الوضع الأمني العام لشركاتهم ويعزز استمرارية الأعمال. وسيكون جيتكس هذا العام منصة للناس للتجمع وتبادل معارفهم والمساعدة في نقل التحول الرقمي العالمي إلى المستوى التالي.

وأفاد أن تركيز «فورتينت» سينصب في جيتكس هذا العام على عرض «منصة شبكة الأمن السيبراني» التي تمنح الشركات إدارة ورؤية واسعة ومتكاملة ومركزية للبيانات.

عمل عن بُعد

وقال بوب عون مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بولي إن معرض «جيتكس» يوفر فرصة رائعة لإعادة التفاعل شخصياً مع جميع الشركاء والعملاء الذين نعمل معهم منذ سنوات.

وأضاف: باعتبار دبي مركزاً للتكنولوجيا في المنطقة، فإن المساعدة في إنشاء مؤسسات من جميع الأحجام بالأدوات المثالية للازدهار في عالم العمل الهجين الجديد هذا هو ما نتطلع إليه حقاً، سواء في جيتكس هذا العام، وحتى ما بعده. ووفقاً لتقرير صدر عن بولي أخيراً، فإن 69 % من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها و56 % من جميع المؤسسات، تؤمن أنها إذا لم تعالج إجراءات واستراتيجيات العمل الهجين الخاصة بها فإنها ستبدأ في فقدان الموظفين ولن تكون قادرة على توظيف مواهب جديدة.

حلول لوجستية

وعن أهم التوجهات والابتكارات في الحلول الرقمية في مجال اللوجستيات، والتي سيتم الكشف عنها خلال «جيتكس»، قال سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «شيبسي» إن توجهات عدة ستزيد الاعتماد على الذكاء الصناعي والتشغيل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة أعمالهم وخفض التكاليف على نحو ملحوظ. وأضاف: نتوقع كذلك أن يزداد دمج تكنولوجيات البلوك تشين بشكل كبير من أجل الارتقاء بالشفافية في عملية تنقل البضائع، كما ستزداد شعبية التجارة السريعة Q-Commerce.

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