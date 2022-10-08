غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع «جيانغسو» الصينية للاستثمار الأجنبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر الغرفة وفداً من شركة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي (جوسيك) برئاسة زو يونغانغ المدير التنفيذي للشركة.

وثمّن محمد المهيري العلاقات المتينة التي تجمع الإمارات مع الصين، لاسيما الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين وما نتج عنها من تطور لافت في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما قدّم شرحاً وافياً عن ماهية خدمات الغرفة ومبادراتها والدور الذي تقوم به في المساهمة بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بإمارة أبوظبي والرفع من تنافسية مؤسسات القطاع الخاص وبيئة الأعمال، لافتاً إلى استعداد غرفة أبوظبي التام للتعاون مع شركة جوسيك، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات الممكنة للمستثمرين ورواد الأعمال الصينيين، والوقوف على أية تحديات قائمة أمامهم للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، بما يسهم في بلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة، وإرساء الشراكات الفاعلة التي تنسجم مع توجهات القيادتين الرشيدتين في البلدين الصديقين.

استثمار

من جانبه، قال زو يونغانغ، المدير التنفيذي لشركة جوسيك إن الشركة تتولى عملية استثمار وتطوير وتشغيل المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي – كيزاد، والتي تمتد على مساحة 12.2 كيلومتر مربع، مؤكداً أن مهمة هذه المنطقة هي تحسين موقع دولة الإمارات ضمن سلاسل القيمة الصناعية من خلال جذب وتمكين الاستثمارات الصناعية عبر بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، إلى جانب إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية من خلال تعزيز عولمة القدرات الصناعية الصينية المتقدمة، والتي تتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

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