«عُمان للتأمين» تغيّر علامتها التجارية إلى «سكون»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت عُمان للتأمين، تغيير علامتها التجارية إلى «سكون»، وكشفت الشركة عن شعارها المؤسسي الجديد على برج خليفة الأيقوني، حيث أقيمت فعالية هذا الإعلان المهم بحضور رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء.

وأعرب معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عمان للتأمين («سكون» حالياً) عن سعادته بهذا التحول قائلاً: أسس والدي عبدالله الغرير شركة عُمان للتأمين في 1975، أي منذ ما يقرب من نصف قرن، بهدف تعزيز الخبرات المحلية، وتوفير حلول تأمينية تكفل حماية الأشخاص، وقد حققت الشركة على مدار تلك السنوات العديد من الإنجازات، وأحرزت تقدماً ضخماً خلال مسيرة عمل طويلة تستشرف فيها المستقبل، وتتأهب فيها للتحديات التأمينية، ما جعل الشركة تقف اليوم في مصاف أفضل وأقوى شركات التأمين في المنطقة، وأكثرها تركيزاً على تلبية متطلبات العملاء؛ وحان الوقت لتجسيد كل هذه التغييرات وقيمنا الراسخة في علامة تجارية جديدة.

و«سكون» تعني الطمأنينة وراحة البال وهي كلمة مشتركة بين ثلاث لغات: العربية والأردو والهندية، وهي اللغات الثلاث الأكثر انتشاراً في المنطقة. وتأتي العلامة التجارية في صورة يدين تتلاقيان؛ مما يوحي بوضوح بإحساس الأمان والحماية للعملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز