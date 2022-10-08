مشاركون بمعرض المجوهرات: الشارقة سوق رئيسي في المنطقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد مشاركون في معرض الساعات والمجوهرات في دورته الـ50 (اليوبيل الذهبي) أن المعرض فرصة مثالية لعرض آخر تصاميمهم في مجال الحلي والمشغولات الذهبية والفضية. وشددوا على أن الشارقة باتت مركزاً رئيسياً في سوق المجوهرات والساعات على المستوى الإقليمي، وهو ما يعزز حرص أبرز العلامات التجارية في مجال صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات على الساحة العالمية على المشاركة في الحدث نظراً لارتباطه الوثيق بقطاع تجارة التجزئة وبشريحة كبيرة من المستهلكين في المنطقة، وبهدف ترسيخ وجودنا وتوسعة الانتشار في أسواق الدولة والمنطقة للحصول على حصة من عائدات هذا القطاع الحيوي، كما أضحى منصة إقليمية.

تواصل

وأكد محمد تمجيد عبدالله نائب المدير التنفيذي لمجموعة جوهرة أن المشاركة في معرض المجوهرات تعد الثانية للالتقاء بالزبائن وجهاً لوجه وتعريفهم بالتصاميم والمنتجات. وقال إن سوق المجوهرات الإماراتي رائج وأصبح مقصداً للكثير من الزبائن والعملاء، لافتاً إلى تقديم خصومات في الأسعار تصل إلى 60 % لأطقم الأعراس من المجوهرات والدبل واللؤلؤ فقط خلال مدة المعرض، لتشجيع المستهلكين على ارتياد هذه المعارض للاطلاع على الموديلات الجديدة، متوقعا للمعرض النجاح الكبير.

الأولى

وقال سعيد السويدي من ميموار للمجوهرات إن المشاركة في معرض الساعات والمجوهرات تعد الأولى، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً واسعاً من المستهلكين منذ يوم الافتتاح للشراء، لافتاً إلى أن ميموار ستفتتح 3 محلات في مطار الشارقة ومول الرحمانية وفي مول جمعية القرائن بالشارقة.

وأضاف أن شريحة واسعة من الجمهور باتت تنتظر المعرض للتعرف على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة.

منصة

وقال باسم حبش من شركة كنز الصحراء للمجوهرات بالسعودية أن هذه المشاركة هي الأربعين في المعرض الساعات الذي يرسخ موقعه منصة بارزة لتجار الذهب المحليين والعالميين. وقال إن شركته تصنع وتوزع التصاميم إلى كافة دول الخليج العربي. كما تشارك في العديد من المعرض التي تقام في الدولة، مبينا أن سوق المجوهرات في الإمارات يعد من أقوى الأسواق في دول الخليج.

وقال إن معظم السائحين يحرصون على اقتناء التصميمات الإماراتية نتيجة لتنوعها وارتفاع النقاوة فيها، كما أن الأسعار تعد مناسبة للجميع.

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