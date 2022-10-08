الإمارات عضواً في «استشارية» منظمة الاتصالات الساتلية

المصدر: دبي - البيان

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فازت دولة الإمارات بعضوية اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة التي تضم 44 دولة من أصل 106 دول عضو في المنظمة. ويعكس هذا الإنجاز، الذي يتحقق للمرة الخامسة على التوالي، الدور الفاعل والمشاركة الإيجابية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي في مجال الاتصالات البحرية، كما يأتي هذا الإنجاز لاحقاً بعد فوز الدولة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية.

كانت الإمارات شاركت عبر مندوبها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية محمد خميس الكعبي، في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة.

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