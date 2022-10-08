مطعم «راسبوتين» يفتتح أبوابه في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مطعم راسبوتين، العلامة الباريسية، افتتاح أبوابه في مركز دبي المالي العالمي. وتأسس المطعم العريق في منطقة المثلث الذهبي الشهيرة في باريس عام 1965، لتشهد العلامة نجاحاً لافتاً منذ ذلك الحين وتتوسع إلى لوس أنجليس وميامي، وصولاً إلى دبي حالياً، تحت رعاية لوجان ماجيو وألكسندر جيسلين إي.

قال ألكسندر جيسلين إي: نتطلع إلى تقديم وجهة جديدة في دبي، بما ينسجم مع أجواء الإمارة المفعمة بالحيوية وتوفير تجارب عشاءٍ جذابة وحصرية. وتوفر العلامة المشهورة وجهة مميزة لتناول العشاء والاحتفال في دبي، وسط أجواء مفعمة بالخصوصية، تلبي الاحتياجات الاستثنائية لكبار الضيوف من المشاهير والذواقة. وتتميز بديكورات فاخرة مستوحاة من تصاميم الفنان إرتي، مع لمسات مخملية حمراء، وثريات مثالية التنسيق تعكس جمال الفن الباروكي، ما يرتقي بالوجهة لتلائم أذواق النخبة.

ويستقبل المطعم الضيوف من الثلاثاء حتى السبت، حيث يقدم العشاء بين الساعة 8 مساءً والساعة 11:30 ليلاً، بينما تستمر الأجواء الاحتفالية حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل.

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