سوق أبوظبي يتصدر عربياً في سبتمبر بمكاسب 31.5 مليار دولار

المصدر: (أبوظبي - وام )

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وصلت القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و213 ملياراً و114 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال الشهر الماضي مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 31.5 مليار دولار من 569.1 مليار دولار في نهاية أغسطس إلى 600.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

وجاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بمكاسب تجاوزت 1.57 مليار درهم لترتفع قيمته السوقية من 155.1 مليار دولار إلى 156.6 مليار دولار، فيما ربحت بورصة مصر نحو 145.5 مليون دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 35.03 مليار دولار، وأضاف سوق دمشق نحو 23.4 مليون دولار ليصل رأس ماله السوقي إلى 1.55 مليار درهم.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية للسوق المالية السعودية وصلت إلى 2.88 تريليون دولار، وبورصة قطر 193.7 مليار دولار، وبورصة الكويت 148.65 مليار دولار، وسوق مسقط للأوراق المالية 60.09 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 55.06 مليار دولار.

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