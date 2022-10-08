الإمارات ثالث الاقتصادات الناشئة في تصدير الخدمات الإبداعية عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدّرت الإمارات إقليمياً ونالت المركز الثالث عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة تصديراً للخدمات الإبداعية، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد الإبداعي 2022»، الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وبلغت قيمة صادرات الإمارات من الخدمات الإبداعية 2020 نحو 5.94 مليارات دولار، بنسبة 9.6% من إجمالي الصادرات الخدمية للدولة خلال العام نفسه وبنحو 0.6% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية على مستوى العالم.

وتفوقت الإمارات في صادرات الخدمات الإبداعية على هونغ كونغ، سنغافورة روسيا، الهند، البرازيل، ماليزيا، تركيا، تايلاند.

ولم يتفوق على الإمارات ضمن الاقتصادات الناشئة سوى الصين التي نالت المركز الأول، حيث صدرت خدمات إبداعية بقيمة 58.826 مليار دولار في 2020، وتايوان بصادرات 7.616 مليارات دولار.

وفيما يخص السلع الإبداعية، نالت الإمارات المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً على قائمة الاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الإبداعية في 2020 وبلغت قيمة السلع الإبداعية التي صدرتها الإمارات في ذلك العام 9.21 مليارات دولار، بنسبة 2.8% من إجمالي الصادرات السلعية للإمارات خلال العام نفسه، وبنسبة 1.8% من إجمالي صادرات السلع الإبداعية على مستوى العالم في العام نفسه.

وكانت الصدارة العالمية من نصيب الصين أيضاً والتي صدرت سلعاً إبداعية في 2020 بقيمة 169.309 مليار دولار، تليها هونغ كونغ بإجمالي 24.067 مليار دولار. ويقصد بالسلع الإبداعية السلع التي تنطوي على تصاميم في تركيباتها الرئيسية، كالأزياء، قطع الديكور، المجوهرات، الدمى ولعب الأطفال، وغيرها.

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