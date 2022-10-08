7.3 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 7.3 مليارات درهم الأسبوع الماضي، مع 1809 مبايعة بقيمة 5.44 مليارات درهم، منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 975.52 مليون درهم، و1711 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.47 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم في الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق في عدد المبايعات وسجلت 18 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها الحبيه الخامسة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 293 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، وسجلت 211 مبايعة بقيمة 363 مليون درهم وتلتها نخلة جميرا بتسجيلها 143 مبايعة بقيمة (1) مليار درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 370 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.47 مليار درهم منها 83 رهونات أراضٍ بقيمة 443.94 مليون درهم، و326 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.03 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 185 مليون درهم وأخرى في مرسى دبي بقيمة 163 مليون درهم. وتم تسجيل 157 هبة بقيمة 418.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 180 مليون درهم وأخرى في مرسى دبي بقيمة 65 مليون درهم.

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