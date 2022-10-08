42 مليار درهم مكاسب الأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي نحو 42 مليار درهم خلال 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.78 تريليون درهم في نهاية التعاملات الجمعة قبل الماضية إلى 2.82 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.244 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي و579.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.48 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.5 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.89 مليار سهم عبر تنفيذ نحو 91.1 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» خلال الأسبوع 1.66% أو ما يعادل 161.07 نقطة ليغلق عند 9872.41 نقطة، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.58 % توازي 154.5 نقطة ليقفل عند 9905.37 نقاط، مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي 1.4 % والعقار 2.45 % والطاقة 0.91 % والاتصالات 3.53 %.

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل «موانئ أبوظبي» 10.7 % و«ملتيبلاي» 9.12 % و«طاقة» 6.64 % و«أبوظبي الإسلامي» 5.86 % و«أي آند» 3.68 % و«أبوظبي التجاري» 3.66 % و«الدار» 3.09 %، و«أبوظبي الأول» 0.22 %. كما صعد سهم «العالمية القابضة» 1.12 % مع تصدره قائمة الأنشط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 1.29 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 808 ملايين درهم، يليه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 526.3 مليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام 1.01 % أو 33.8 نقطة إلى 3372.95 نقطة مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 2.6 % والبنوك بنسبة 0.6 % والتأمين بنسبة 6.64 %.

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود «إعمار العقارية» 3.1 % و«الإمارات دبي الوطني» 2.7 % و«إعمار للتطوير» 1.08 % و«سالك» 3.18 % و«دبي للاستثمار» 0.85 % و«شعاع كابيتال» 2.7 % و«تيكوم» 0.43 %.

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