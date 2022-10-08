255.5 ملياراً الودائع الادخارية في المصارف بنهاية يوليو بنمو 8.7 %

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 255.55 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة 8.7 % على أساس سنوي بنحو 20.4 مليار درهم مقابل نحو 235.13 مليار درهم في يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وزادت الودائع الادخارية 0.7 % على أساس شهري بنحو 1.73 مليار درهم مقارنة بنحو 253.83 مليار درهم في يونيو السابق، بينما زادت 5.7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي بارتفاع 13.7 مليار درهم. وارتفعت الودائع تحت الطلب 18.7 % إلى 908.44 مليارات درهم نهاية يوليو الماضي على أساس سنوي تعادل 143.34 مليار درهم مقابل 765.1 مليار درهم في يوليو 2021.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 7.1 % أو 60.4 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وزادت الودائع لأجل إلى 548.15 مليار درهم نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي 2 % مقابل 537.61 مليار درهم في يوليو 2021، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولى بنحو 2.7 % مقابل 533.57 مليار درهم نهاية 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز