اقتصادية عجمان تطلع على أفضل الممارسات في اقتصادية أبوظبي

المصدر: عجمان - البيان

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حرصاً من اقتصادية عجمان على تطوير مبادراتها ومشاريعها الداعمة للبيئة الاقتصادية في إمارة عجمان وإيماناً منها بأهمية الاطلاع على أفضل الممارسات في الدوائر والجهات الحكومية الاقتصادية المختلفة في الدولة، اجتمعت اقتصادية عجمان مع اقتصادية أبوظبي للاطلاع على أفضل الممارسات التي أسهمت في النهضة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتم الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي، وذلك بهدف بناء خطة جديدة للمبادرات والمشاريع الاقتصادية لإمارة عجمان الجاذبة للاستثمار المحلي والعالمي.

وأكد عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات في الجهات الاقتصادية المحلية والدولية لتطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بهدف خلق بيئة خصبة جاذبة للاستثمار، وقال الحمراني «نشكر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لنقلها المعرفة المتميزة عن مبادراته ومشاريعها التي أسهمت في نهضة اقتصاد أبوظبي.

حيث كان الاجتماع مثمراً بالمعلومات المعرفية القيمة عن الاقتصاد وطرق تطويره ونتمنى لهم مزيداً من التفوق والتطور، وإن هدفنا الدائم هو زيادة المعرفة لتطوير اقتصاد إمارة عجمان وجعلها إمارة حاضنة للاستثمارات المحلية والعالمية».

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