قرية سند تفوز بجائزة «أفضل مشروع تطويري للخدمات العامة» في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت «قرية سند»؛ وهي أكبر مركز متخصص في فهم مرض التوحد والاضطرابات الأخرى المتعلقة به على مستوى المنطقة، بجائزة ضمن فعاليات جوائز العقارات العربية 2022، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الخميس في منتجع حبتور جراند، دبي.

وجاء تكريم قرية سند بجائزة «أفضل مشروع تطويري للخدمات العامة» تقديراً لاحتضانها أحدث المرافق والمفاهيم التي تتبع نهجاً عالمياً رائداً وشاملاً فيما يتعلق بإعادة التأهيل. وتمتد القرية في المدينة المستدامة على مساحة 30,000 متر مربع في قلب مدينة دبي، وتحتوي على مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمرافق والخدمات المتخصصة ببناء المهارات الحياتية لأصحاب الهمم في بيئة متكاملة ومحيط آمن، وباتت تحظى اليوم بشهرة واسعة في جانب اعتمادها معاييرَ جديدة ومتطورة لتمكين وإدماج هذه الفئة ضمن المجتمع.

وقال المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسي القابضة: «هذه شهادة نفخر بها كونها تؤكد التزامنا في قرية سند بتوفير نهج متكامل لاضطرابات طيف التوحد والاضطرابات الأخرى ذات الصلة، وتثبت كذلك الدور المهم للقرية في مساعدة الأطفال وأسرهم على الانخراط ضمن المجتمع والعيش باستقلالية. نحن ملتزمون في سي القابضة بتعزيز مسؤوليتنا الاجتماعية، وخلق مجتمع صحي وسعيد من خلال شركاتنا ومبادراتنا في دبي والعالم».

وتعمل «قرية سند» تحت إدارة «سي ويلنس»، وهي واحدة من الشركات الرئيسية لمجموعة سي القابضة، والتي تدير محفظة متنوعة من المشروعات والشركات التي تتبنى استراتيجية عمل تقوم على الركائز الثلاث للاستدامة: الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز