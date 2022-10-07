«إمداد» توقع اتفاقية لمدة عام مع هيئة الثقافة والفنون في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية لمدة عام مع هيئة الثقافة والفنون في دبي لتقديم خدمات التنظيف، والمساعدة المكتبية من خلال مجموعة من الموظفين الماهرين، في مقر الهيئة في حي دبي للتصميم (D3).

بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم فريق من إمداد يضم 17 من المساعدين في المكاتب وعمال النظافة بتلبية احتياجات المركز الذي يستقبل حوالي 50 ألف زائر سنوياً طوال مدة الاتفاقية، على أن يستخدم الفريق مواد تنظيف صديقة للبيئة بما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة الدولية التي تلتزم بها إمداد ودبي للثقافة.

وقال مدير قسم الشؤون الإدارية لهيئة الثقافة والفنون، عبد العزيز محمد الرئيسي: تقدر دبي للثقافة علاقتها الممتدة مع إمداد، نظراً لخبرتها في مجال إدارة المرافق والتي عززت سمعتها من خلال العديد من الخدمات المستدامة التي تقدمها. وننظر في الهيئة إلى ضمان الكفاءة التشغيلية المثلى على أنه أحد أبرز الضروريات لذلك نتطلع إلى تعميق علاقاتنا مع إمداد خلال السنوات القادمة".

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، جمال لوتاه: نشعر بالامتنان لدبي للثقافة لتكليف فريق إمداد، الذي يراعي أعلى المعايير بتقديم خدمات التنظيف والمساعدة المكتبية في مقرهم الرئيسي في حي دبي للتصميم. تعد هذه الاتفاقية إنجازاً لشركة إمداد وفرصة لإظهار خدماتنا في مجال إدارة المرافق.

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