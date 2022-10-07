«تلال الغاف» يفوز بجائزة أفضل مجتمع مستدام في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن فوز مشروع تلال الغاف بدبي، بجائزة أفضل مشروع سكني مستدام لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز العقارات الإفريقية والعربية 2022، والذي عقدته المنظمة الدولية لجوائز العقارات مؤخراً في فندق الحبتور جراند بدبي.

والجوائز الدولية للعقارات حدث سنوي يحتفي بأعلى مستويات الإنجاز في جميع قطاعات العقارات العالمية وصناعة العقارات. ويتم منح الجوائز من قبل لجنة تحكيم تضم أكثر من 100 خبير في قطاع العقارات، يعكفون على تقييم مجموعة واسعة من العناصر التي يتضمنها كل مشروع، كالهندسة المعمارية، ومعالجة النفايات وإعادة التدوير، وكفاءة الطاقة، وأنظمة التحكم في المناخ، والزراعة، والابتكار والتكنولوجيا وغيرها.

قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: تعكس الجائزة التزامنا بتعزيز مفهوم التصميم المستدام والمعيشة المستدامة، وتشييد مجمعات سكنية مميزة تعتمد أفضل الممارسات الصديقة للبيئة بما يُسهم في تحقيق جودة الحياة في المجتمع. وأثبت المشروع تفوقاً قوياً ضمن العديد من المشاريع العقارية المستدامة التي تتميز بجودة عالية على مستوى أفريقيا والمنطقة العربية.

تأكيداً على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع العقارات في سبيل دعم الجهود لمكافحة التغير المناخي. لذا ندعو من جانبنا إلى ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرائدة في مجال العقارات إلى دعم الاستدامة ووضعها على رأس جدول أعمالها للحفاظ على موارد كوكبنا وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويعد مشروع تلال الغاف أول مشروع في دبي يحصل على شهادة اعتماد BREEAM حيث يضم أول مبنى بتصميم إيجابي صفري في المنطقة. وتهدف هذه الممارسات إلى تقليل استخدام الطاقة، بما في ذلك تقليل تأثير الجزر الحرارية الحضرية، من خلال توفير بنية تحتية خضراء وزرقاء لتعزيز مستويات الارتياح الحراري وتحسين جودة وحركة الهواء في جميع أرجاء المجمع. ومن الحلول المعتمدة في المشروع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد.

الألواح الكهروضوئية، وإنارة الشوارع باستخدام مصابيح LED تعمل بالطاقة الشمسية ونظام القياس الذكي حيثما كان ذلك ممكناً، فضلاً عن شراء المواد والتجهيزات المستخدمة في المجمع من مصادر محلية، أو يتم إعادة تدويرها وإعادة استخدامها، ويعطي المجمع دائماً الأولوية للمنتجات الصديقة للبيئة.

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