ميركاتو يحتفل بمسيرة 20 عاماً من النجاح

المصدر: دبي- البيان

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يحتفل مركز ميركاتو في قلب منطقة جميرا بمرور 20 عاماً على انطلاقته ليحقق مسيرة حافلة بالنجاح والإنجازات المميزة. ومنذ انطلاقته في أكتوبر 2002، احتل ميركاتو مكانة مميزة كواحد من الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه.

ويحتفي ميركاتو بمرور 20 عاماً على افتتاحه بباقة من الفعاليات الشيقة وتجربة تسوق مميزة، فكل متسوق يتسوق بمبلغ 300 درهم خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر سيحظى بفرصة الفوز بواحدة من 20 سبيكة من الذهب يومياً.

وكان الهدف الرئيسي لعبد الرحيم الزرعوني، رجل الأعمال الإماراتي عند إطلاق المركز هو تزويد المجتمع ببيئة تسوق مريحة ومميزة. وقال عبد الرحيم الزرعوني: منذ البدايات، صمم ميركاتو ليصبح وجهة رائعة للتسوق، حيث يقدم ما يبحث عنه المهتمون بالنوعية عالية الجودة من سكان وزوار دبي، فقد كان تركيزنا ينصب على تقديم تجربة تسوق شاملة وذات نوعية عالية سواء كان ذلك من ناحية التصميم والديكور والأجواء والعلامات التجارية الحديثة ونوع الترفيه حرصاً منا على رضا الزوار والمتسوقين.

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