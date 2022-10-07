«سوم لين» تستعرض حلول أتمتة الأمن المبتكرة في جيتكس جلوبال 2022

المصدر: دبي- البيان

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تشارك شركة «سوم لين» Swimlane، المختصة بتطبيقات أتمتة الأمن، في فعاليات جيتكس جلوبال 2022 حيث تستعرض منصتها السحابية المبتكرة لأتمتة الأمن خلال أكبر فعالية تقنية في الشرق الأوسط.

وقال أشرف شيت، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سوم لين: «في ظل ازدياد المساحات المعرّضة للهجمات وازدياد العبء على العاملين في مجال الأمن، أصبح من الضرورة بمكان أن تتقدم الشركات باستمرار على المجرمين وتستبق تهديداتهم باستخدام الأتمتة المرنة.

وبفضل ريادتها العالمية في مجال أتمتة الأمن في البنية السحابية للشركات من مختلف القطاعات، تلتزم Swimlane بالعمل على منع الاختراقات وإتاحة الامتثال المستمر من خلال الجيل الجديد من حلول أتمتة الأمن التي تعمل كنظام يسجّل جميع العمليات الأمنية».

وأضاف: «نرى في جيتكس المنصة المثالية التي تنسجم مع خططنا للتوسع في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وعرض منصتنا المتطورة لأتمتة الأمن أمام جمهور واسع من الباحثين عن أحدث التقنيات بالمنطقة، مما سيساعدنا في تعزيز شبكة قنواتنا والتواصل مع الشركاء المحتملين من مختلف الدول».

وتخطط سوم لين خلال مشاركتها في جيتكس للتعريف دور الأتمتة منخفضة الأكواد في مساعدة المؤسسات بالتغلب على مشكلة نقص الموظفين المختصين بالأمن، وفي توحيد البيئات والعمليات المعقدة وتسريع الاستجابة بالتزامن مع نمو المساحات المعرّضة للهجمات إلى جانب تعريف المعنيين والمساهمين بقيمة الأمن بشكل كمّي.

ورسخت سوم لين مكانتها في أتمتة الأمن بشكل سهل وقابل للتوسع لقطاعات البنوك والتأمين والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة والمرافق والبنية التحتية، والحكومة الاتحادية، والتعليم، ومزودي الخدمات المدارة، ومزودي خدمات الأمن المدارة، وقطاع التجزئة.

وتعدّ Swimlane حالياً الشركة الأكبر الأسرع نمواً بين الشركات المختصة بأتمتة الأمن في العالم حالياً، ويأتي دخولها إلى الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في أعقاب الإعلان عن جولة تمويل للنموّ بقيمة 70 مليون دولار.

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