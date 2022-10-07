«سوفوس» تستعرض خدماتها المدارة للكشف والاستجابة في «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

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تستعرض شركة سوفوس، المتخصصة عالمياً في حلول الجيل التالي للأمن السيبراني، خدماتها للكشف والاستجابة المدارة وغيرها من الحلول المتقدمة للأمن السيبراني خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2022، والذي يقام في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتركّز الشركة على أهمية الجمع بين قدرات خبراء استقصاء التهديدات والاستجابة لها وبين الأدوات المبتكرة في توفير الحماية والكشف ومعالجة الآثار التي تواجهها المؤسسات على اختلاف أحجامها، وذلك لمكافحة الهجمات السيبرانية مثل برمجيات طلب الفدية على مدار الساعة طوال العام.

وتستعرض سوفوس كذلك مجموعتها الكاملة من المنتجات السحابية للأمن السيبراني من النقاط النهائية إلى الشبكة، والتي تمكن المؤسسات من الدفاع ضد هجمات سرقة الهوية والبرمجيات الخبيثة والهجمات الجانبية النشطة وهجمات طلب الفدية وغيرها الكثير.

وقال هاريش تشيب، نائب الرئيس لدى سوفوس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "أصبح الأمن السيبراني بمثابة منافسة تفاعلية مستمرّة، فالمهاجمون يعملون على تطوير أساليبهم للهجوم والمراوغة بشكل يتطلب من فريق استقصاء التهديدات مواصلة المتابعة ومراقبة مؤشرات الاختراق في الشبكات، واتخاذ الإجراءات التي توقف الهجمات قبل أن تؤدي إلى طلب الفدية.

وكما بيّن دليل سوفوس للهجمات النشطة 2022، فإن عدداً كبيراً من المهاجمين يستهدفون المؤسسات المنفردة لأنها تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع الهجمات وآثارها، ونرى بأن جميع المؤسسات مهما كان حجمها بحاجة إلى مزيج من الحلول المتطورة للأمن السيبراني وفريق من الخبراء المدربين على كشف التهديدات وردعها.

ونستعرض خلال جيتكس دور سوفوس في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الهجمات السيبرانية النشطة بشكل أفضل ومنع تكرارها أو حتى وقوعها، وذلك بفضل مجموعتنا الواسعة من حلول الأمن السيبراني.

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