انطلاق النسخة الأولى من معرض الخليج للعطور والجمال في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت في أرض المعارض بمركز إكسبو خورفكان، فعاليات النسخة الأولى من معرض الخليج للعطور والجمال، ويعد الحدث الذي يقام على مدار أربعة أيام، أول معرض تجاري في المنطقة الشرقية لمنتجات العطور والجمال والعناية الشخصية والشعر.

ويشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات العارضة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب حضور مجموعة كبيرة من أبرز المتخصصين في قطاع الجمال والعناية الشخصية، ويتيح الحدث للزوار الاطلاع واقتناء تشكيلة واسعة من المنتجات التي تشمل العطور العربية والغربية الفاخرة، فضلاً عن أنواع العود والدخون والعطور المنزلية والشموع العطرية، إلى جانب تقديم ابتكارات تحت إشراف متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى بيوت التجميل والعناية الشخصية وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، أن تنويع أجندة الفعاليات والأحداث النوعية المتخصصة التي يستضيفها وينظمها المركز، يجعله منصة مهمة تفتح الباب للشركات الوطنية والعالمية ورواد الأعمال من الشباب لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة لهم، مشيراً إلى أهمية هذا النوع من المعارض لما تلعبه من دور أساسي في التسويق والترويج للمنتجات والصناعات الوطنية، وما تمثله من قيمة كأحد أهم الروافد الاقتصادية والترويجية لمدينة خورفكان.

ولفت إلى أن معرض الخليج للعطور والجمال يعد فعالية مثالية توفر الكثير من الفرص التجارية والإمكانيات للشركات والأعمال المتخصصة في صناعة العطور والجمال ومساعدتها على الوصول إلى مختلف الشركاء والموزعين والمشترين في المنطقة، داعياً الجمهور إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص التي سيتيحها، والعروض الترويجية والخيارات الواسعة من المنتجات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية.

ويقدم المعرض الذي يفتتح أبوابه للزوار مجاناً من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة العاشرة مساء، تجربة تسوق رائعة لزواره، بما يتضمنه من عرض لتشكيلة واسعة من المنتجات إلى جانب العطورات مثل الأزياء، وحقائب اليد، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات التي تلبي رغبات الباحثين عن الجمال والرقي.

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