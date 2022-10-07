«دو» تستضيف وفداً من إريكسون لتعزيز الشراكة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن رئيسها التنفيذي فهد الحساوي استضاف، في مقر الشركة الرئيسي بدبي هيلز وفداً رفيع المستوى من شركة إريكسون يتقدمهم بوريه إيكهولم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة في إريكسون.

وجاء الاجتماع امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين الجانبين والتي تساهم في دعم أجندة التحول الرقمي لشركة دو ورؤيتها للارتقاء بأداء شبكتها، وتعزيز محفظتها من الخدمات المدارة لتحسين تجارب عملاء الشركة في جميع أنحاء الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز