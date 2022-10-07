مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 42 مليار درهم في أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 42 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.78 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.82 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.244 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.5 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 1.89 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 91.1 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" خلال الأسبوع بنسبة 1.66% أو ما يعادل 161.07 نقطة ليغلق عند 9872.41 نقطة، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.58% توازي 154.5 نقطة ليقفل عند 9905.37 نقطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع الملاي بنسبة 1.4% والعقار 2.45% والطاقة 0.91% والاتصالات 3.53%.

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل "موانئ أبوظبي" بنسبة 10.7% و"ملتيبلاي" 9.12% و"طاقة" 6.64% و"أبوظبي الإسلامي" 5.86% و"أي آند" 3.68% و"أبوظبي التجاري" 3.66% و"الدار" 3.09%، و"أبوظبي الأول" 0.22%.

كما صعد سهم "العالمية القابضة" بنسبة 1.12% مع تصدره قائمة الأنشط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 1.29 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة جاوزت 808 ملايين درهم، يليه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 526.3 مليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.01% أو ما يعادل 33.8 نقطة ليغلق عند 3372.95 نقطة مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 2.6% والبنوك بنسبة 0.6% والتأمين بنسبة 6.64%.

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود "إعمار العقارية" 3.1% و"الإمارات دبي الوطني" 2.7% و"إعمار للتطوير" 1.08% و"سالك" 3.18% و"دبي للاستثمار" 0.85% و"شعاع كابيتال" 2.7% و"تيكوم" 0.43%.

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