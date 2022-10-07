255.5 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بنهاية يوليو الماضي

المصدر: وام

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ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 255.55 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 20.4 مليار درهم أو ما نسبته 8.7% مقابل نحو 235.13 مليار درهم في يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت على أساس شهري بنحو 1.73 مليار درهم أو ما نسبته 0.7% مقارنة بنحو 253.83 مليار درهم في يونيو السابق، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.7% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.

وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 908.44 مليار درهم نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18.7% تعادل 143.34 مليار درهم مقابل 765.1 مليار درهم في يوليو 2021.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 7.1% أو ما يعادل 60.4 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 548.15 مليار درهم نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2% مقابل نحو 537.61 مليار درهم في يوليو 2021، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 2.7% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

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