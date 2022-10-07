762 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 762 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 251 مبايعة بقيمة 599.11 مليون درهم منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 71.95 مليون درهم و239 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 527.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في اللسيلى بتسجيلها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 135.64 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 65.54 مليون درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 70.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 28.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 6 ملايين درهم.

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