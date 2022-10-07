منح «الإمارات دبي الوطني» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: (دبي - البيان)

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ثبتت مؤسسة «كابيتال إنتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى بنك «الإمارات دبي الوطني» عند «+A»، كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «1 A»، وكلا التصنيفين من الدرجة المتوسطة العليا، وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة.

وأفادت «كابيتال إنتليجنس» في تقريرها بأنها منحت «الإمارات دبي الوطني» نظرة مستقبلية مستقرة.

كما صنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى البنك عند التصنيف «bbb»، والقوة المالية الجوهرية لديه عند التصنيف «a-»، كما صنّفت «كابيتال إنتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي المتوقّع أن يحظى به بنك «الإمارات دبي الوطني» عند التصنيف «مُرتفع جداً». وفي سياق متصل، ثبتت المؤسسة تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك الشارقة» عند «+BBB».

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