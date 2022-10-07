صفقات دبي العقارية تتجاوز في سبتمبر ذروة 2013

المصدر: دبي- البيان

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أظهرت الأرقام الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، شركة تكنولوجيا العقارات، أن سوق العقارات بدبي يواصل تحقيق نمو مستمر، حيث سجل خلال سبتمبر الماضي أعلى عدد للصفقات قدره 8649 صفقة، وبقيمة 24.42 مليار درهم، ليتجاوز بذلك ذروة السوق التي تحققت في عام 2013. وبلغت نسبة الزيادة 13.34% من حيث عدد المعاملات و23.04% من حيث القيمة.

وشهدت العقارات الثانوية / الجاهزة زيادة بنسبة 30.46% على أساس سنوي من حيث عدد المعاملات، بعد أن بلغ عددها نحو 4210 صفقات، أما من حيث القيمة، فقد شهدت المعاملات زيادة بنسبة 32.39% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 14.66 مليار درهم، مقارنة بـ 11.07 مليار درهم في سبتمبر من العام 2021.

وبلغ عدد الصفقات في السوق على الخارطة نحو 4439 عقاراً بقيمة 9.77 مليارات درهم في سبتمبر بزيادة كبيرة بلغت نحو 80.23% من حيث عدد المعاملات و94.13% من حيث القيمة على أساس سنوي.

الربع الثالث

وحقق سوق العقارات في الربع الثالث أعلى عدد لصفقات البيع على الخارطة والسوق الثانوي/ العقارات الجاهزة على مدار الـ12 عاماً الماضية من حيث عدد المعاملات وقيمتها إذ سجل الربع الثالث 25,456 صفقة بيع بقيمة 69.72 مليار درهم. وعند مقارنة النمو بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد سجل الربع الثالث زيادة ملحوظة بنسبة 61.69% من حيث عدد المعاملات و65.64% من حيث القيمة.

وبمقارنة أداء السوق الثانوية / العقارات الجاهزة على أساس سنوي، يظهر أن الربع الثالث قد سجل زيادة بنسبة 52.44% من حيث عدد المعاملات و56.94% من حيث القيمة على أساس سنوي. كما شهدت معاملات السوق على الخارطة في الربع الثالث نمواً مطرداً؛ وبالرجوع إلى نفس الفترة من العام الماضي، نجد أن عدد المبايعات العقارية على الخارطة قد ارتفع بنسبة 74.03% من حيث عدد المعاملات و84.58% من حيث القيمة.

9 أشهر

وفي إطار الأداء العام لسوق دبي العقاري على مدى الأشهر التسعة الماضية، سجلت معاملات المبيعات 125.2 مليار درهم، لتتجاوز بذلك إجمالي قيمة المبيعات المحققة في العام 2013 بالكامل والبالغة 119 مليار درهم. ووصلت المعاملات على الخارطة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأشهر التسعة الماضية، عندما سجلت في المجمل 29,339 صفقة مبيعات، مقارنة بـ 24,077 معاملة سجلت خلال العام الماضي بالكامل.

عقود الإيجار

وشهدت عقود الإيجار في سبتمبر زيادة 7.55% على أساس شهري، بينما سجلت العقود السنوية معدل نمو بمقدار 9.13% تقريباً على أساس شهري و 4.88% على أساس سنوي. وواصلت العقود السكنية نموها واستحوذت على نحو 71.59% من إجمالي عقود الإيجار في سبتمبر، لتسجل زيادة 8.56% عن الشهر السابق. كما شهدت العقود التجارية أيضاً زيادة بنسبة 4.63% على أساس شهري.

وشهدت عقود الإيجار في الربع الثالث زيادة 13.59% على أساس فصلي، مقارنة بالربع الثالث 2021، في حين أظهرت العقود السنوية في الربع الثالث نمواً بنسبة 21.85% على أساس ربع سنوي، و1.8% على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، كشفت العقود السكنية في الربع الثالث عن زيادة وصلت نسبتها إلى 11.80% على أساس فصلي، بينما شهدت العقود التجارية زيادة بنسبة 17.67% على أساس فصلي أيضاً.

وقال سكوت بوند، مدير بروبرتي فايندر في الإمارات: «لم يكن الارتفاع في الطلب على العقارات على الخارطة والثانوية مفاجئاً، بل يعزى الفضل في ذلك إلى الاستراتيجيات الناجحة التي انتهجتها الإمارات إلى جانب اتباعها سياسات مرنة، وإطلاقها مبادرة التأشيرة الذهبية، يضاف إلى ذلك المناخ الاستثماري المثالي والأسعار المنافسة للعقارات. ونعتقد أن الاتجاهات والعوامل المحفزة الرئيسية بما في ذلك استقطاب الأثرياء، وتحول الكثيرين من التأجير إلى تملك المنازل، والاستدامة في سوق العقارات، ستسهم جميعها في تعزيز مكانة سوق دبي العقاري.

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