فندق على طراز موناكو في مشروع «قلب أوروبا» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة كلايندينست أن مشروع قلب أوروبا، في دبي سيشهد إطلاق عروض في كوت دازور موناكو، تجربة الريفيرا الفرنسية التي تمزج بين أفضل ما في موناكو ونيس وكان وسانت تروبيز على جزيرة واحدة بدبي.

ويستعد المطور الأوروبي للكشف عن فندق على طراز موناكو، وهو فندق فاخر من فئة الخمس نجوم يجمع بين الضيافة الأوروبية الكلاسيكية والرفاهية الإماراتية. وهو يوفر فرصة استثمارية للمشترين الذين يتطلعون إلى امتلاك عقار فخم مستوحى من الطراز الأوروبي. وتم تطوير كوت دازور موناكو ليكون وجهة لقضاء العطلات ووجهة كذلك لليخوت ويمكن الاحتفال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في شوارعها الممطرة التي يتم التحكم في مناخها.

وقلب أوروبا عبارة عن مجموعة من الجزر المخصصة لقضاء العطلات في جزر العالم، في دبي. وهناك العديد من العروض للاختيار بينها.

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