100 من قادة الأعمال يجتمعون في دبي للتحضير لقمة الشركات

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت القمة العالمية للشركات فعالية حصرية بدبي مؤخراً 2022، بحضور 100 من قادة الأعمال ومسؤولي الشركات العالمية وكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية بدبي، للتعريف والتحضير للقمة وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي. وتنظم القمة بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.

وقدم برنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي، عرضاً عن القمة تطرق خلاله إلى الجهود الهائلة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم فعاليات الأعمال والسياحة والنمو الاقتصادي في المنطقة، لا سيما بعد النجاح الذي حققه معرض «إكسبو 2020 دبي».

يجمع برنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي صناع القرار من أكبر 5000 شركة عالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، إضافة إلى رعاة وأندية ودوريات كرة القدم لبحث القضايا العالمية والخاصة بالقطاعات ذات الصلة، وكذلك عقد الشراكات التي من شأنها الإسهام في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022.

تتألف القمة من جلسات حوارات مغلقة حول قطاعات الاقتصاد، الأعمال والتجارة، الصحة، التعليم، الصناعة، الإعلام، التكنولوجيا والرياضة. وسيقتصر حضور الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للشركات على أصحاب الدعوات الحصرية، وتهدف القمة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لمتابعة أعمالهم التجارية أثناء حضور مباريات كأس العالم، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والسياحة في دول مجلس التعاون.

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