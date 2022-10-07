اجتماع لتطوير قطاع المعارض عربياً

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت فعاليات النسخة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، تنظيم اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى بين الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بحثوا خلاله سبل تنمية وتطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في كافة الدولة العربية، وزيادة تنافسيته والنهوض المستمر به وفق أحدث الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية.

وحضر الاجتماع سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والسفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومحمود الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، وعبدالله عبدالفتاح مدير مؤسسة تسيير قصور المؤتمرات في موريتانيا، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة د. محمود المصري، ود. أميرة الحسن، ود. جمال صالح، وخديجة لقيس، وأنور التريكي. وبارك الحضور لمركز إكسبو الشارقة المسيرة الناجحة التي حققها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات على مدار 50 دورة، مؤكدين أهمية الحدث على خارطة الفعاليات العربية والعالمية.

منظومة عمل

وأكد سيف المدفع، أن الاجتماع يأتي في إطار تسريع الخطوات العملية الهادفة إلى توحيد الجهود العربية لإيجاد منظومة عمل مشتركة تكون بمثابة حاضنة رئيسية لقطاع المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها الاتحاد والتي من شأنها المساهمة بتنمية التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية، من خلال تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات.

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