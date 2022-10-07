«دبي للمقاصة» تحوز اعتراف الهيئة الأوروبية للأسواق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي للمقاصة، أول شركة مقاصة مستقلة في المنطقة والتابعة لسوق دبي المالي، أمس، حصولها على اعتراف من «الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق» كشركة تقاص مركزي من المستوى الأول في بلد ثالث، لتكون بذلك أول شركة مقاصة خارج المناطق الحرة تحوز هذا الاعتراف في الشرق الأوسط.

ويمكّن هذا الاعتراف دبي للمقاصة من توسيع خدماتها وأنشطتها من خلال أعضاء التقاص في الاتحاد الأوروبي في وقت تستقطب فيه إمارة دبي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين بفضل نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير الأسواق المالية بوتيرة سريعة، والتي تهدف إلى تعزيز نمو وتنوع سوقها المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمتعاملين إليه. ويعكس ذلك قوة الإطار التنظيمي والبنية التحتية لشركة دبي للمقاصة، والتي تتوافق تماماً مع أعلى المعايير الدولية.

إنجاز بارز

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: فخورون للغاية بنيل هذا الاعتراف المهم الذي يمثل إنجازاً بارزاً لشركة دبي للمقاصة ومحطة مهمة في مسيرتها. وبفضل الإشراف والتوجيه المباشرين من قبل لجنة تطوير أسواق المال والبورصات، تعزز أسواق دبي المالية أسسها وتتزايد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. ومع الاعتراف بنا كشركة تقاص مركزي، بتنا قادرين على توفير خدمات التقاص والتسوية لجميع المعاملات المحلية والدولية، وهو ما يزيد جاذبية أسواق دبي المالية لدى المستثمرين الدوليين.

وأضاف: منذ تأسيسها في 2020، نجحت دبي للمقاصة في إحداث تغيير جذري في خدمات المقاصة بالإمارات من خلال اعتماد بنية تحتية وتكنولوجيا متطورة للسوق المالي. ويدعم ذلك إدارة قوية للمخاطر وعمليات تسوية مؤتمتة وفق أحدث المعايير. ونحن متفائلون بالتطورات التي تشهدها الأسواق المالية في دبي، والتي تبشر بالعديد من الفرص الجديدة في المستقبل، مع مواصلة سعينا لجعل دبي للمقاصة شريك التسوية الأول للمتعاملين في السوق.

وقالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: يعكس هذا الاعتراف من قبل جهة تنظيمية عالمية المستوى قوة الأطر التنظيمية للأسواق المالية في الإمارات والتزامها بأعلى مستويات الفعالية وإدارة المخاطر والتقيد بالمعايير العالمية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على قدرة أسواق المال في الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يعكس مدى حرص واهتمام حكومة الإمارات تجاه المستثمرين، وما وصلت إليه أسواقنا من تطور وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف يمثل جزءاً من سلسلة جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بالأسواق إلى مصاف أسواق الدول المتقدمة.

توسيع نطاق الخدمات

وقالت فاطمة بن قداد، المدير العام لشركة دبي للمقاصة: يمثل الاعتراف بدبي للمقاصة كشركة تقاص مركزي من المستوى الأول في بلد ثالث شهادة أخرى على ريادتنا في الإمارات والمنطقة ككل. ويمكننا هذا الاعتراف من تقديم خدمات المقاصة لشريحة أوسع من المستثمرين الدوليين، وبالتالي دعم مساعي دبي المتواصلة لتطوير أسواقها المالية. ونعمل بشكل وثيق مع العديد من المؤسسات المالية لتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها.

وتيرة نمو

خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، أنجزت دبي للمقاصة عمليات تقاص لصفقات بقيمة 69.5 مليار درهم، وهو ما يعكس وتيرة النمو السريعة والتطور الكبير في الأسواق المالية التي نخدمها. ونتوقع ارتفاع هذا الرقم في ضوء طموح دبي لترسيخ أسس أسواقها المالية وتوسيع رقعة انتشارها. ونتطلع في شركة دبي للمقاصة إلى لعب دور بارز في هذه العملية كجهة مقاصة مركزية مفضلة.

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