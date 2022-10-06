6 أسباب تدعو جميع العائلات للمشاركة في حفلة "الوحوش الصغيرة" بحديقة ليجولاند دبي احتفالاً بالهالوين

المصدر: دبي – البيان

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بالتزامن مع احتفالات الهالوين، تطلق حديقة ليجولاند دبي الترفيهية اعتباراً من يوم الغد الجمعة 7 وحتى 31 أكتوبر حفلة "الوحوش الصغيرة" التي تشمل الكثير من الأنشطة المليئة بالمتعة والإثارة. لذلك، تم توجيه الدعوة لكل الوحوش الصغيرة التي تعيش متنكرة مع والديهم في الإمارات ليطلقوا العنان لشخصياتهم الحقيقة والمشاركة في هذا الاحتفال الحصري بالهالوين.

وسيستمتع الصغار بمشاهدة العرض الأول لفيلم الوحوش الصغيرة الجديد “The Great Monster Chase “الذي سيعرض حصريا بتقنية رباعية الأبعاد في حدائق ليجولاند، كما سيستمتعوا بفعالية "حلويات أو مكعبات الوحوش الصغيرة"، وألعاب شارع الوحوش الصغيرة، والحفلة الراقصة اليومية الخاصة مع "كبار شخصيات الوحوش"، بالإضافة إلى بناء يقطينة ليجو، ومسابقة "أفضل زي للوحوش الصغيرة"، والحصول على هدايا الوحوش الصغيرة التي تقدم بشكل يومي للزوار وغيرها الكثير من المفاجآت الأخرى. ولمضاعفة المتعة والمرح يقدم فندق ليجولاند للجميع إقامة مميزة مع الوحوش الصغيرة.

ومن الوهلة الأولى التي يطأ الصغار بأقدامهم حديقة ليجولاند دبي الترفيهية مرتدين ملابس الهالوين المرعبة، تبدأ مغامرة ساحرة وممتعة بمشاهدة فيلم الوحوش الصغيرة الجديد رباعي الأبعاد “The Great Monster Chase” والذي يُعرض حصريا في استوديو ليجو رباعي الأبعاد بالحديقة. يقدم هذا الفيلم الكوميدي ذو مؤثرات الوحوش الخاصة سلسلة من المحاولات المضحكة لأربعة أطفال من محبي الوحوش خلال محاولاتهم المشاركة في حفلة الوحوش الصغيرة التي يقيمها السيد فامباير والسيدة العنكبوت بحديقة ليجولاند، وحيث أن جميع المدعوين للحفلة من الوحوش ولا يتم السماح لغير الوحوش بدخولها، فإن الأطفال يتعرضون لمطاردة كوميدية من الوحوش للإمساك بهم ومنعهم الدخول للحفلة ومقابلة جميع الوحوش والاحتفال معهم. هي بالفعل مغامرة مضحكة يقدمها الفيلم رباعي الأبعاد لمشاهديه من العائلات لمدة 15 دقيقة متواصلة.

وبمجرد انتهاء عرض الفيلم فسيكون "السيد فامبير" شخصيا في انتظار كل الضيوف من الوحوش الصغيرة لينضموا لحفلته الراقصة مع كبار شخصيات الوحوش والمشاركة بالرقص والاحتفال على أنغام موسيقاه فهو الدي جي الخاص لحفلته اليومية. ولا داعي للبحث المبكر هذا العام عن ملابس تنكرية للهالوين فقد أحضر الوحوش معهم العديد من الملابس التنكرية المذهلة لأروع متجر لأزياء الوحوش بليجولاند دبي ليقوم الضيوف الصغار باختيار وشراء زيهم المفضل وارتداءه عند حضورهم لحفلة الوحوش الصغيرة بالحديقة.

ولقضاء أوقات ساحرة ومثيرة فكل الصغار مدعوون مع ذويهم لبناء يقطينة ليجو الخاصة بهم وعرضها في مسابقة يقطينة إرني في "المدينة المصغرة" بحديقة ليجولاند ليتمكن الجميع من مشاهدتها والتقاط صور السيلفي معها. وتعتبر المدينة المصغرة واحده من أكثر الأماكن تصويرا من قَبَل زوار الحديقة فهي تحتوي على أكثر من 15 ألف نموذج ليجو تم بناءهم من 20 مليون مكعب ليجو. ولمضاعفة المتعة والترفيه خلال اليوم فسوف يشارك كل الضيوف الصغار في أجواء المرح هذا العام ضمن فعالية "حلويات أم مكعبات" للوحوش الصغيرة وجمع الكثير من حلوى HARIBO إلى جانب الكثير والعديد من المفاجآت الرائعة التي تنتظرهم في الحديقة.

ولإضفاء المزيد من الأجواء المرعبة المرحة لهذه المناسبة المميزة فيمكن لجميع الضيوف من الوحوش الصغيرة مقابلة شخصية فرانكي والذي يعد من شخصيات الهالوين المحببة للأطفال، خلال عرض "فرقة الوحوش الصغيرة" التفاعلية في شارع الوحوش بحديقة ليجولاند؛ حيث يكون في انتظارهم الكثير من ألعاب وأنشطة الوحوش الصغيرة الممتعة. ولمضاعفة المرح والمتعة فجميع الضيوف الصغار الذين يقومون بزيارة الحديقة مرتدين زيهم التنكري المخيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدعوون للمشاركة في "مسابقة أفضل زي تنكري للوحوش الصغيرة" حيث يقومون بعرض ملابسهم التنكرية بصفتهم وحوش صغيرة والاستمتاع بفرصة الفوز بإقامة لمدة ليلة واحدة في فندق ليجولاند، أو الفوز بتذكرة سنوية والتي تضمن 12 شهرا من المتعة والمرح بالحديقة.

بينما تغزو وحوش الليجو حديقة ليجولاند دبي الترفيهية في الفترة من 7- 31 أكتوبر، فسوف يسيطر الوحوش الطهاة على كل المطاعم ومنافذ الطعام في "المملكة" ليقوموا بتحضير وجبات وأكلات ذات طابع خاص وحصري منها شطائر الوحوش بحجم الأصبع الفاخرة، وبرغر الوحوش، وتفاح فرانكي المقرمش والمرعب، وآيس كريم الساحرات وذلك من ضمن مجموعة من الأكلات الشهية المرعبة التي لا ينبغي تفويتها. ولكي تصبح المغامرة مليئة بالمتعة فلدى جميع محبي احتفال الهالوين فرصة الحصول على عبوة هالوين محدودة الإصدار للمشروبات القابلة للتعبئة، التي أحضرها الوحوش بشكل حصري إلى حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، والاستمتاع بميزة إعادة الملء مجانا على مدار اليوم.

وقبل انتهاء هذه المغامرة التي لا تُنسى في حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، سيحصل كل الضيوف من الوحوش الصغيرة مجانا على مكعب وحش ليجو ذي الإصدار المحدود والحصري قبل عودتهم إلى منازلهم.

أما هؤلاء الذين يرغبون في استكمال مغامرتهم على نحو آخر فيمكنهم حجز إقامة مميزة مع الوحوش الصغيرة بفندق ليجولاند والاستمتاع بفعاليات الهالوين الحصرية لضيوف الفندق والتي تضم "ورشة بناء وحوش ليجو"، وفعالية "فنون وحرفيات الوحوش"، والمشاركة الممتعة في مسابقة "تلوين الوحوش" ومقابلة شخصيات ليجولاند المحبوبة بأزيائهم الخاصة بالهالوين والتقاط صور سيلفي معهم. وبالإضافة لإقامة ممتعة مع الوحوش الصغيرة في فندق ليجولاند، فسيكون للضيوف إمكانية الدخول لحديقة ليجولاند دبي الترفيهية وحضور فعاليات "حفلة الوحوش الصغيرة" المذهلة.

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