«دبي لصناعات الطيران» تتجه لشراء «سكاي فاند1 آيريش»

المصدر: دبي- سيد صالح

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أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران» عن إبرام اتفاقية ملزمة للاستحواذ بنسبة 100% على شركة «سكاي فاند1 آيريش»، والشركات التابعة لها. وبحسب بيان صحفي نشرته «دبي لصناعات الطيران» على موقعها الشبكي لم يجرِ الإفصاح عن بنود وشروط صفقة الاستحواذ.

وأفاد البيان بأن «سكاي فاند1 آيريش» تمتلك وتلتزم بامتلاك 36 طائرة مؤجرة إلى 14 ناقلة جوية، تتعامل معها في 11 دولة، وتستأثر الطائرات المزودة بالجيل المقبل من تقنيات الطيران ما يزيد على 90% من محفظة «سكاي فاند1 آيريش».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران»، تعليقاً على الصفقة: «يسرنا الاستحواذ على محفظة من الطائرات المزودة بالتقنية الجديدة، والتي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود ومؤجرة إلى 14 ناقلة جوية على الأقل، منها ست ناقلات تتعامل مع «دبي لصناعات الطيران». وستتيح لنا هذا الصفقة مواصلة مسار النمو وإجراء زيادة ملموسة في نسبة الأصول المزودة بالتقنيات الجديدة ضمن محفظتنا».

وأضاف تارابور: «تمتلك «دبي لصناعات الطيران» سجلاً ناجحاً من صفقات الاستحواذ، التي أدرجناها في أعمالنا التجارية، ونتطلع إلى الترحيب بعلاقات إضافية مع عملائنا الحاليين، بالإضافة إلى علاقات مع عملاء جدد».

وأفاد البيان أيضاً بأن تمويل الصفقة سيجري باستخدام الموارد الداخلية، ومن المتوقع إتمام الصفقة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، شريطة استصدار الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية ذات الصلة.

وأضاف البيان: إن شركتي «فريشفيلدز بروكهاوس درينجر» و«كيه بي إم جي» هما اللتان قدمتا الخدمات الاستشارية إلى «دبي لصناعات الطيران» بشأن الصفقة.

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