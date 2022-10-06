«جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» تنظم مؤتمراً وتطلق محتوى تعليمياً لقطاع إدارة المرافق بالسعودية

المصدر: دبي- البيان

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تنظم «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» (ميفما) مؤتمراً في الرياض بالسعودية يوم 12 أكتوبر، ويقام المؤتمر تحت شعار «إشراك إدارة المرافق لصنع تطوير مستدام»، لتسليط الضوء على أهمية تنفيذ الابتكارات والتقنيات دعماً للعمليات المستدامة في قطاع إدارة المرافق، والتحديات التي يواجهها القطاع في هذا المجال، ويندرج هذا المؤتمر ضمن رسالة الجمعية الرامية إلى توفير سلسلة جديدة من الفرص والمحتوى التعليمي في قطاع إدارة المرافق في المملكة.

وقال جمال لوتاه، الشريك المؤسس ورئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: تعتبر التنمية المستدامة أهم عوامل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وتعمل جميع القطاعات على تطوير خطط بطرق مختلفة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام، وقد اكتسب مفهوم «التنمية المستدامة» شعبية ملحوظة عام 1987.

حيث عرفها الخبراء بأنها التنمية التي تفي بحاجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها الخاصة. وانطلاقاً من خبرتنا في قطاع إدارة المرافق فإننا نضطلع بدور مهم في تعزيز الوعي بعوامل عديدة، مثل الابتكارات والتقنيات، والتي من شأنها إحداث التغيير في القطاع، ومن المؤكد أن التعلم والفهم وبناء مبادئ التنمية المستدامة سيساعد القطاع على النمو والتحول بشكل ممتاز، لذا نحرص على تنظيم ندوات ومؤتمرات لمساعدة قطاع إدارة المرافق على تبني أفضل الممارسات المستدامة في مختلف عملياتها، بوصفها من أهم أولوياتنا.

ويتضمن المؤتمر جلستين تحت عنوان «مساهمة إدارة المرافق في نجاح إدارة المشاريع متعددة الاستخدامات في السعودية» و«تبني التقنية والابتكار في تحول قطاع إدارة المرافق»، كما يتضمن عقد جلستي نقاش حول موضوعي «إشراك إدارة المرافق لتحقيق التميز والاستدامة»، و«تطبيق التقنية: المسار نحو الابتكار في قطاع إدارة المرافق»، حيث تهدف الجمعية من خلال هذه الجلسات إلى رفع مستوى الوعي حول العديد من القضايا السائدة في القطاع.

وقال مهند الماضي، عضو مجلس إدارة الجمعية: على مدى 12 عاماً، تلتزم الجمعية بتعزيز وبناء رفاهية قطاع إدارة المرافق، وعملت في مجالات متعددة تشمل التحول الرقمي وإدارة المرافق، التي تعتمد على البيانات، والاستدامة، وغيرها الكثير. ونحرص على تطوير وتعزيز أفضل الممارسات المستدامة في القطاع، وضمان الالتزام بأعلى معايير الخدمات بالمنطقة، ونشجع باستمرار على توفير المزيد من الفرص التعليمية، والبرامج التدريبية، والتقارير والدراسات البحثية حول أحدث الاتجاهات في القطاع، والفعاليات الإقليمية الواسعة، مثل هذا المؤتمر، والتي تتمحور حول الاستدامة، بهدف زيادة الوعي وتعزيز معارف ومهارات المتخصصين في إدارة المرافق، وتتمثل رؤيتنا في تعزيز البيئة التشغيلية لقطاع ومحترفي إدارة المرافق لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والإدارة عبر القطاع.

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