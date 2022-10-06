"دي بي ورلد" تضيف طرقاً تجارية جديدة لفتح أسواق عالمية لتخفيف التكدس في سلاسل التوريد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت “دي بي ورلد” عن إضافة طرق تجارية جديدة تمتد لأكثر من 23 ألف ميل بحري حول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، ما يعادل مسار رحلة كاملة حول الأرض.

وتشمل الطرق التجارية الجديدة التي تم إنشاؤها حتى الآن الربط بين الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى عدة طرق جديدة تربط الموانئ الصغيرة مع ميناء روتردام في أوروبا، وطرق ربط أخرى جديدة تصل ما بين أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.

وتتيح الطرق التجارية الجديدة، التي تربط الأمريكيتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فتح المجال لمزيد من الفرص التجارية الجديدة لأصحاب البضائع، وتعزز إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات للأشخاص والمجتمعات التي لا تحصل على خدمات لوجستية كافية، كما تؤمن سبل بديلة للطرق والموانئ العالمية المزدحمة في جميع أنحاء العالم.

وقال تيمان ميستر، الرئيس التنفيذي لعمليات الموانئ والمحطات في "دي بي ورلد".. " نؤمن بأهمية تسهيل تدفق حركة التجارة في العالم، وسنتمكّن من توفير فرص تجارية جديدة تربط أصحاب البضائع بالمتعاملين لديهم، أيًا كانت منتجاتهم وأينما تواجدوا، مستفيدين من قدراتنا الرائدة عالميًا في وسائط الطرق البرية والسكك الحديدية والبحار والموانئ".

وأضاف " تتيح الطرق التجارية الجديدة لمورّدي الفواكه في أمريكا الوسطى الوصول إلى آسيا والمملكة المتحدة وغرب أوروبا، كما تؤمن لمزارعي الحمضيات الأفارقة سهولة الوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ونهدف بشكل أساسي إلى إيجاد طرق أفضل وأكثر استدامة وفعالية لنقل البضائع لمتعاملينا، حيث نسعى دائماً إلى توظيف التقنيات والابتكارات المتطورة من أجل خلق أنماطاً جديدة لنقل البضائع إلى الأسواق التي لا يوجد لها طرق تجارية، أو إضافة بدائل لسلاسل التوريد التي لا تكون وفق المستوى المطلوب".

ويشمل ذلك أيضًا طريقًا جديدًا يربط لأول مرة منتجي الفواكه والكاكاو في الإكوادور بآسيا، حيث أطلقت الشركة الفرنسية لنقل الحاويات والشحن "سي إم أيه سي جي إم" خدمة شحن جديدة في أغسطس من "دي بي ورلد - بوسورجا" في ميناء غواياكيل، لربط البلاد بآسيا. ويستخدم طريق الربط المباشر الجديد للتناوب على 11 سفينة، مما يحسّن أوقات العبور إلى آسيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز