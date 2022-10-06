«أمازون الإمارات» تتيح عملية سهلة وميسرة للبائعين

المصدر: دبي - البيان

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قد يبدو تأسيس مشروع خاص في عالم التسوق الإلكتروني عملية مربكة بل ومرهقة إلى حد ما، ولكن لا داعي للقلق أو تفويت الفرص الكثيرة التي يوفرها عالم التجارة الإلكترونية، الذي يشهد حالياً نمواً لافتاً، حيث يمكنك الإقدام على هذه الخطوة بكل ثقة مع Amazon.ae، التي تتيح عملية سهلة وميسرة للبائعين تضمن جعل حياتك أكثر سهولة وتسهم في نمو أعمالك وازدهارها.

فمنذ إطلاق Amazon.ae في الإمارات عام 2019، التزمت الشركة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها لتطوير وتوسيع أعمالها وتزويدها بحلول الرقمنة المتطورة، بما يعزز استمرارية عملياتها، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدولة.

وفي هذا السياق، صمم فريق Amazon.ae عملية مريحة وسهلة وآمنة للشركات من جميع الأحجام، بدءاً من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 وانتهاءً بالشركات الناشئة، بهدف التواصل مع ملايين العملاء عبر شبكة الإنترنت، مع الأخذ بالاعتبار أن غالبية ما يتم بيعه على أمازون حالياً يأتي من بائعين خارجيين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوفر أمازون من خلال متجرها الإلكتروني Amazon.ae إمكانية التواصل مع العملاء في جميع أنحاء الإمارات وإطلاق أعمالك وإدارتها وتنميتها، وكذلك الاستفادة من الخدمات اللوجستية والأدوات والبرامج والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى الدعم المخصص الذي تقدمه Amazon.ae، والذي يمكنك من التركيز على زيادة وصول علامتك التجارية لشريحة أوسع من العملاء، بدلاً من التركيز على إدارة الخدمات اللوجستية والمخازن والمستودعات وخدمة العملاء، والعديد من الجوانب الأخرى التي تستغرق وقتاً طويلاً من الأفضل استثماره في توسيع العمليات.

وبالتزامن مع قرب انطلاق موسم التسوق في نهاية العام، وبدء العد التنازلي لتخفيضات الجمعة البيضاء على Amazon. ae، نقدم ثلاث خطوات رئيسية لرؤية أكثر وضوحاً، تساعدك على الاستعداد الجيد لتحقيق النجاح وتوسيع عملياتك عبر شبكة الإنترنت:

1. التسجيل كبائع: فلإكمال تسجيل ملف تعريف البائع على Amazon.ae، ستحتاج إلى تقديم بعض المعلومات والمستندات.

2. بيع منتجك الأول: على موقع Amazon.ae يتم بيع منتجات من 30 فئة مختلفة، الأمر الذي يمنح العملاء حرية واسعة للاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات، بما فيها مستلزمات المنزل والمطبخ، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والصحة، والرياضة، والإلكترونيات، والبقالة، ومنتجات الأطفال وغيرها الكثير.

ويتميز إدراج المنتجات لأول مرة على Amazon.ae بسهولة كبيرة، حيث يمكنك إما مطابقة منتج مع قائمة منتجات متوفرة (إذا كان شخص آخر يبيع المنتج نفسه)، أو إنشاء قائمة منتجات جديدة (إذا كنت البائع الأول أو الوحيد لهذا المنتج).

3. توصيل منتجاتك إلى العملاء: تضمن لك Amazon.ae توصيل منتجاتك إلى العملاء بطريقة سهلة ومريحة، مع مجموعة من خيارات الشحن التي تلائم احتياجات أعمالك وتلبي أهدافك.

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