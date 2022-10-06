60 % خصماً على تشكيلات مختارة من «جوهرة» بمعرض الساعات والمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك مجوهرات جوهرة، العلامة الإماراتية المتخصصة في عالم الذهب والمجوهرات، بالدورة الـ50 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وافتتحه أمس الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام ويستمر حتى 9 أكتوبر، وسط مشاركة هي الأكبر في تاريخ الحدث.

وشهدت منصة مجوهرات جوهرة زيارة مجموعة من الإعلاميين المحليين مع انطلاق المعرض، حيث تعرفوا على آخر المجموعات التي قدمتها مجوهرات جوهرة من مجوهرات ماسية رائعة إلى مجوهرات ذهبية مصقولة ومصاغة بعناية فائقة إلى مجوهرات اللؤلؤ البراق، حيث تقدم مجوهرات جوهرة خلال أيام المعرض تشكيلات تناسب كل الأذواق والمناسبات.

وجاءت التشكيلات من مجموعات جوهرة المعروفة مثل «غناتي» و«دانة» و«ودبلة»، وغيرها من المجموعات الرائعة.

وبمناسبة وصول معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات لدورته الخمسين قدمت مجوهرات جوهرة عرضاً ضخماً تزامناً مع هذه المناسبة بإطلاقها عرضاً حصرياً مذهلاً طيلة أيام المعرض، وهو خصم بقيمة 60 % على تشكيلات مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ.

وبهذه المناسبة قال محمد تمجيد عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة: «تحرص مجوهرات جوهرة على المشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يضم نخبة من علامات المجوهرات الرائدة في المنطقة، وقد وصل اليوم بنجاح إلى دورته الخمسين، ويسعدنا تقديم آخر التشكيلات من الذهب والألماس واللؤلؤ بتصاميم حصرية ورائعة نقدمها لعملائنا، وبهذه المناسبة يسعدنا تقديم عرض خاص لزوار المعرض، هو 60 % على تشكيلات مختارة من مجوهرات الماس واللؤلؤ، إضافة إلى تقديم خصومات حصرية على مجموعات مختلفة طوال فترة المعرض».

وتعد مجوهرات جوهرة اليوم العلامة التجارية الإماراتية الأسرع نمواً في المنطقة لتغطي منطقة الخليج العربي (الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - مملكة البحرين - قطر - سلطنة عمان) وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وجمهورية موريشيوس والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية.

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