أنشطة ترفيهية وجوائز في مهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي - البيان

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يعزز مهرجان دبي للمفروشات نجاحاته هذا الأسبوع بمزيد من الأنشطة الترفيهية والتخفيضات والعروض الترويجية والجوائز على المفروشات المنزلية والأجهزة والإلكترونيات في جميع أنحاء المدينة.

ومن اليوم وحتى انتهاء المهرجان في 13 أكتوبر الجاري، هناك العديد من الفرص التي لا تفوت لكل من لديه شغف للديكور المنزلي لاقتناص أفضل الصفقات، والفوز بجوائز مذهلة، وأيضاً المشاركة في فعاليات وورش عمل لإعادة تصميم المنازل، ومساحات العمل، والحدائق، وغير ذلك الكثير.

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