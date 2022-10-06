تريند مايكرو تعرض أحدث حلولها الأمنية خلال فعاليات جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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في إطار مساعيها الراسخة لتمكين المؤسسات من حماية رحلتها الرقمية من الهجمات الإلكترونية، تستعد تريند مايكرو، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن السيبراني لعرض أحدث ابتكاراتها الأمنية في النسخة الثانية والأربعين من معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، والذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في الشرق الأوسط: «يعتبر معرض جيتكس فرصة ثمينة لعرض منتجاتنا وحلولنا الأمنية التي نهدف إلى تسخيرها لحماية عمليات المؤسسات في العديد من المجالات مثل الشبكات والأجهزة والسحابة بما يضمن تمكينها من النمو بأمان، ولقد شهدنا في الفترة السابقة تَكّيف غير مسبوق من قبل المؤسسات مع توجهات العالم نحو الرقمنة، الأمر الذي يجعلها في حاجة دائمة إلى ابتكارات من شأنها أن تعزز من أمنها، وبالتالي ضمان نجاحها».

والجدير بالذكر أن شركة تريند مايكرو أصدرت مؤخراً تقريراً أمنياً شمل النصف الأول من العام الجاري، سلط الضوء على سطح الهجوم الذي يشهد توسعاً مستمراً، فضلاً عن مشهد التهديدات السيبراني الذي يزداد ضراوة، كما يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لحلول الأمن السيبراني المتطورة. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قامت حلول تريند مايكرو في أول ستة أشهر من عام 2022 باكتشاف وحظر أكثر من 400 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وتصدت لأكثر من 34 مليون هجوم عبر الروابط الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد وإيقاف ما يقرب من 57 مليون هجوم ببرمجيات خبيثة. تعكس كل هذه الأرقام الكبيرة مدى حجم الهجمات الشرسة التي تحيط بالمنطقة إلى جانب وجود ضرورة لإعادة صياغة استراتيجيات الأمن السيبراني بالنسبة للمؤسسات.

وعلى هامش الحدث التقني الأضخم على مستوى المنطقة، ستقدم تريند مايكرو سلسلة من المحاضرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وكيفية التعامل مع مساحة التهديدات الحالية التي تتزايد باستمرار. وإلى جانب جناحها الرئيسي الخاص في المعرض، ستوسع الشركة انتشارها في المعرض عبر التواجد في عدة أكشاك ضمن أجنحة شركائها الموزعين مثل شركة مثل شركة «ريدنجتون» و«إنجرام مايكرو» و«ستارلينك» و«مايندوير» و«أوريغون».

سيكون جناح تريند مايكرو الرئيسي هذه السنة في القاعة رقم 1 جناح H1-D20 وستركز على منصة Trend Micro One التي توفر حماية قصوى للمؤسسات عبر العديد من جوانبها الرقمية من خلال قدرتها على توفير عدة طبقات دفاعية.

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