«جاكيس» تعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جيتكس

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قال أشيش بنجابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جاكيس» Jacky’s إن الشركة ستقوم خلال معرض «جيتكس جلوبال» - ولأول مرة في الشرق الأوسط - بعرض أحدث الروبوتات من «تيمي» Temi والتي سيتم تزويدها بحلول أفاتار رقمية من شركة «بلورال» Plural وبالشراكة مع شركة «هيومانازينغ تيكنولوجيز» Humanizing Technologies التي توفر برمجيات لـ«أنسنة» الروبوتات.

وأوضح بنجابي خلال مؤتمر هاتفي أن العديد من القطاعات في الإمارات بدأت في استكشاف وتوظيف المزيد من حلول الروبوتات، مشيراً إلى إمكانية نشر حلول الأفاتار هذه على الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وشاشات LCD والأجهزة المحمولة، وذلك لتمكين استخدامها في كثير من الحالات عبر مختلف المجالات. كما تتطلع «جاكيس» إلى توظيف شركاء الحلول الذين يمكنهم المساعدة في تنفيذ ذلك في جميع أنحاء المنطقة العربية. وسيشمل هذا الإطلاق أيضاً إصدار صور أفاتار تم تصميمها خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط.

وسوف تستغل «جاكيس» هذا الحدث المهم لعرض أحدث نسخة من روبوت (V3) Temi. حيث سيتم إطلاق روبوت المساعدة الشخصية الجديد هذا في الشرق الأوسط بنموذج أعمال RaaS (الروبوت كخدمة). كما سيأتي مزوداً بمجموعة من خيارات حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK)، بالإضافة إلى تدريب المبرمجين لمالكي الروبوتات والشركاء الذين يتطلعون إلى تطوير الاستخدامات المختلفة لهذا الروبوت في مجالات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة والتعليم والاتصالات والخدمات المصرفية وغيرها.

وأضاف بنجابي: «نتطلع إلى العمل مع مبرمجي البرامج المتميزين لاستكشاف وإنشاء تطبيقات جديدة لروبوتاتنا. ومن خلال العمل مع Plural يمكننا استكشاف المجالات الجديدة مثل التمثيل الظاهري، بالإضافة إلى تزويد خدمة العملاء بالإمكانيات التي تجعلها تلبي احتياجات المستقبل».

شراكات جديدة

ولفت بنجابي إلى أن «جاكيس» ستدخل في شراكات جديدة مع مجتمع المبرمجين في منطقة الشرق الأوسط من خلال مشاركتها في معرض Global DevSlam. فمن خلال عمل الشركة الآن مع مجموعة متنوعة من مصنعي الروبوتات، فإنها بذلك تسعى إلى التواصل مع المبرمجين البارعين لتطوير الحلول المتعلقة ببعض القطاعات مثل رضا العملاء والضيافة وإدارة المرافق والبيع بالتجزئة والخدمات الحكومية والخدمات المصرفية الرقمية والرعاية الصحية والتعليم وأي مجالات أخرى يمكن استخدام مجموعتها الكاملة من الروبوتات فيها بما في ذلك الروبوتات الشبيهة بالبشر، مثل بيبر وناو، اللذين تصنعهما شركة SoftBank Robotics EMEA.

وأضاف بنجابي،«تعد هذه الروبوتات (بيبر وناو) منتجات ناضجة تطورت على مدى سنوات مختلفة وما زالت تشهد مزيداً من التطور. ومع زيادة التركيز على نيل رضا العملاء في معظم المؤسسات، تعمل هذه الروبوتات كسفراء لتحقيق هذا الرضا، وقد حافظ العديد من شركائنا في الحلول على جوهر الحلول التي قاموا بتطويرها عبر العديد من التطبيقات التي نمتلكها في دول الخليج..».

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