سوق أبوظبي يضيف 5 عقود مستقبلية للأسهم المفردة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إضافة خمسة عقود مستقبلية للأسهم المفردة إلى سوق المشتقات المالية الخاصة به، وذلك ضمن إطار مساعيه المستمرة لتعزيز سوق المشتقات.

واعتباراً من 6 أكتوبر، سيشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، و«فيرتيغلوب»، و«بروج»، و«موانئ أبوظبي»، ليتضاعف بذلك العدد الإجمالي لمحفظة منتجاته من المشتقات المالية إلى 10 عقود مستقبلية في أقل من عام. علاوة على ذلك، ستعزز هذه العقود فرص المستثمرين في التداول من خلال الرافعة المالية والتحوط ضد المخاطر.

وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق المشتقات المالية في نوفمبر 2021 بهدف تعزيز فرص المستثمرين والمتداولين من تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود السوق أو هبوطه، والتحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية، وزيادة الرافعة المالية، مع بدء التداول حينها للعقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة لمجموعة «اتصالات» و«بنك أبوظبي الأول» و«الشركة العالمية القابضة» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار العقارية». وفي يونيو من العام الجاري، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن طرح عقود مستقبلية على مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 «فاداكس 15» للتداول في سوق المشتقات المالية الخاصة به.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يحظى توسيع منتجات سوق المشتقات المالية بأهمية كبيرة لما لذلك من دور أساسي في تطوير سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز مكانته بصفته مركز تداول رئيس بالنسبة للمستثمرين والمصدرين على حد سواء. ويعكف سوق أبوظبي للأوراق المالية دوماً على تنويع عروضه ومنتجاته لتلبية احتياجات القاعدة المتنامية من مستثمريه.

وسرعان ما أصبح سوق المشتقات المالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية واحداً من أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة نظراً لمجموعة الشراكات القوية والبنية التحتية عالمية المستوى التي يقدمها. وكان السوق قد أبرم في سبتمبر 2021 اتفاقية مع ناسداك للاستفادة من حلولها التكنولوجية للأسواق بما في ذلك محرك تداول بنظام المطابقة وخدمات المقاصة والتسوية الفورية. وتزامن إطلاق سوق المشتقات المالية مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار السوق. بالإضافة إلى ذلك، تسهم شركات صناعة السوق في توفير المزيد من السيولة بما يعزز من كفاءة وانتظام السوق.

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